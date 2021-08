323 nouveaux cas de COVID-19 et aucun nouveau décès au Québec

Aucun nouveau décès lié à la maladie n’a été déclaré ces dernières 24 heures au Québec. Le bilan total des pertes de vie attribuables à la COVID-19 demeure le même à 11 242.

Ces dernières 24 heures, 6 personnes de plus ont par ailleurs été hospitalisées, ce qui porte à 88 le nombre de personnes hospitalisés en raison de la maladie, signale la santé publique québécoise.

De ce nombre, 27 sont traités aux soins intensifs. Une donnée qui demeure stable pour le moment.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans la province, où 13 956 prélèvements ont été effectués le 15 août.

Contrairement aux vagues précédentes, ce sont surtout les jeunes qui contractent le virus.

En effet, selon les données de la santé publique, 76 % des nouveaux cas de COVID-19 détectés entre le 2 et le 15 août se situaient dans la tranche d'âge de 0 à 39 ans. Environ 28 % se sont déclarés chez les 0 à 19 ans et 48 % chez les 20 à 39 ans.

Pa railleurs, 84 % des nouveaux cas ont été détectés chez des personnes qui n'étaient pas adéquatement vaccinées. Dans les hôpitaux, 75 % des personnes malades de la COVID-19 hospitalisées n'étaient pas adéquatement vaccinées.

Évolution de la COVID-19 au Québec

Vaccination

Plus de 48 831 doses de plus ont été administrées aux Québécois, soit 42 634 injectées ces dernières 24 heures en plus de 1197 doses supplémentaires administrées avant le 16 août.

La santé publique a aussi ajouté au bilan 53 561 doses administrées hors de la province, ce qui porte à 11 910 834 le nombre de doses de vaccin injectées à des Québécois depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

Selon les estimations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), près de 75 % de la population générale a reçu à ce jour au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 au Québec, alors que 65,8 % sont considérés comme adéquatement vaccinés.

La situation toujours préoccupante à Laval

Selon les données de la santé publique, on compte 2971 cas actifs de COVID-19 et 152 éclosions actives dans la province.

La région actuellement la plus active en termes de contagion au Québec demeure Laval, avec un taux de cas actifs de 100,1 cas par tranche de 100 000 habitants. C’est presque le double de Montréal qui vient en deuxième position avec un taux de cas actifs de 51,6, suivi de Lanaudière avec 42,3 cas pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 34,6.