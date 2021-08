Pandémie et gouvernement minoritaire : bilan des députés sortants de la région

Le 15 août dernier, jour du déclenchement des élections, les députés sortants de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont tiré le trait sur un mandat durant lequel la vie politique s’est vécue comme jamais auparavant : en virtuel, dans un monde confiné.

Malgré les obstacles, ils se disent satisfaits du travail accompli. Les députés de l'opposition ont pu profiter de l'écoute des libéraux, minoritaires à la Chambre des communes, tandis que le seul ministre de la région a réussi à faire avancer des dossiers qui lui tenaient à cœur.

Un élan stoppé par les élections

À peine un mois et demi avant le début du confinement, Louis Plamondon, rencontrait des représentants du monde agricole, dans son bureau à Ottawa. (Février 2020) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Le député sortant de Nicolet-Bécancour-Saurel, Louis Plamondon, se plaisait bien dans un gouvernement minoritaire. Le doyen de la Chambre des communes aurait voulu poursuivre dans ce contexte où des idées portées par le Bloc québécois se sont retrouvées dans les annonces du gouvernement, que ce soit au sujet de l’aide à mourir, de l’environnement, de la langue française ainsi que de l’assurance-emploi.

J’aurai aimé qu’on n’aille pas en élections et qu'on continue 4 ans comme cela à obliger le gouvernement à tenir compte du point de vue des députés de l’opposition , soutient-il.

Quand nous l’avions rencontré en février 2020, Louis Plamondon souhaitait s’assurer que les accords de libre-échange soient les moins dommages possibles pour les producteurs d’ici.

Le hasard - parce que l’ordre dans lequel les députés présentent des projets de loi est le fruit d’un tirage au sort - a voulu que Louis Plamondon puisse présenter un projet de loi en ce sens.

C-216 devait protéger le concept de gestion de l’offre au pays. Il est toutefois mort au feuilleton en raison du déclenchement des élections. Si le mandat s’était poursuivi, tout indique que le projet de loi aurait probablement vu le jour, étant donné l’appui de plusieurs députés.

Malgré tout, Louis Plamondon croit avoir franchi des pas dans la bonne direction, en réussissant à conscientiser les élus à l’importance de ce système pour les agriculteurs. Ça a fait cheminer beaucoup la solidarité pour ce projet-là parmi tous les députés qui ont des comtés à vocation agricole , croit-il.

Aux premières loges des discussions

François-Philippe Champagne dans les couloirs de l'édifice de l'Ouest quelques mois après sa réélection. (Février 2020) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Le député sortant de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne, était le seul représentant de la région au sein du gouvernement, ce qui lui donnait l’avantage d’avoir une place à la table des décisions.

Quelques mois après le début de son deuxième mandat comme député, M. Champagne nous avait dit qu’il espérait régler le dossier de l’Internet haute vitesse. Il souhaitait que les sommes soient allouées, que les projets soient entamés en vue de brancher les gens de la région à ce service devenu encore plus incontournable avec la pandémie.

Si ce sont les premiers ministres François Legault et JustinTrudeau qui en ont fait l’annonce officielle, François-Philippe Champagne raconte avoir travaillé fort en coulisses. Il a participé à de multiples discussions à avec le gouvernement du Québec jusque dans le dernier droit , afin de conclure les dernières ententes permettant la concrétisation du projet.

C’est un moment fort, car on sait que chez nous, [...] c’est un enjeu majeur , affirme-t-il. Le ministre sortant de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie est convaincu que cette fois sera la bonne, malgré les ratés qu’on a pu voir avec Maskicom.

Il a confiance que les entreprises de communication rempliront leur mission, d’une façon ou d’une autre. Chacune a reçu un mandat spécifique de brancher un certain nombre de portes pour une date précise avec une pénalité financière si elles ne le font pas , assure-t-il.

Le député sortant se réjouit aussi d’avoir pu annoncer le vaste chantier au Centre national de vérification et de recouvrement. On a dépassé le cap des 2000 emplois permanents à Shawinigan, soutient-il. On vient d’assurer la pérennité de ces emplois-là pour ces familles-là pour plusieurs décennies.

Contrairement aux députés d’opposition qui ne peuvent que revendiquer d’avoir aidé à faire avancer le dossier, François-Philippe Champagne peut directement prendre le crédit des annonces concernant le passage d’un train à grande fréquence (TGF) dans la région ainsi que des investissements pour le port et l’aéroport de Trois-Rivières. 17 000 électeurs de sa circonscription se trouvent en territoire trifluvien, rappelle le député sortant.

Le candidat aux prochaines élections ajoute aussi que les annonces fédérales dans les secteurs de l’aérospatial et dans les technologies vertes ont eu des retombées la région.

L’avantage d’un gouvernement minoritaire

Yves Perron a tout juste eu le temps d'aménager son bureau à Ottawa avant que la pandémie ne l'amène à y passer beaucoup moins de temps. (Février 2020) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Le candidat bloquiste dans Berthier-Maskinongé, Yves Perron, a fait ses premiers pas comme député de l’opposition dans un contexte de gouvernement minoritaire. Je suis conscient que c’est un grand privilège, parce qu'ils [les députés du pouvoir] ont l’obligation d’écouter ce qu’on a à dire et ça nous donne beaucoup plus d’influence et c’est dans ces contextes-là qu'on vote les meilleures lois, selon moi.

Yves Perron aurait aimé que le dossier de la pyrrhotite se règle durant son mandat. C’est un dossier régional, mais c’est une urgence nationale , nous avait-il dit lors de notre passage dans la capitale canadienne.

Il croit que la pression mise par son parti durant, notamment, la période des questions a permis d'obtenir un engagement formel pour les victimes de la pyrrhotite dans le budget. Le gouvernement s’est engagé à accorder une aide financière supplémentaire, sans toutefois y attacher de montant.

J’aurais aimé avoir une somme de 50 millions de dollars dans le budget, affirme Yves Perron. Honnêtement, je ne suis pas tout à fait satisfait.

Le député sortant souhaitait aussi amener le gouvernement à s’occuper de l’érosion des berges. Il s’est exprimé en chambre à ce sujet et comptait déposer sous peu une pétition citoyenne au parlement. C’est clairement une question qu'on a beaucoup travaillée, mais ça n’a pas avancé à mon goût.

Par contre, sur certains dossiers, comme la reconnaissance de la langue française et de la nation québécoise, il se réjouit des avancées faites durant ce mandat. Il salue aussi les transferts d’argent prévus pour le réseau des garderies au Québec. Pensez-vous vraiment qu’on aurait cela si on avait pas eu 32 députés du Bloc à Ottawa ? Moi, je ne pense pas. À la veille des élections, Justin voulait plaire au Québec. C'est à ça qu’on sert.

Donner « une impulsion » aux dossiers régionaux

Louise Charbonneau se déplaçait toujours à pied entre les différents édifices de la colline Parlementaire. (Février 2020) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Des quatre députés de la Mauricie et du Centre-du-Québec que nous avions rencontrés à Ottawa après les élections de 2019, la bloquiste Louise Charbonneau est la seule à ne pas briguer un autre mandat. Elle repart la tête haute. Je ressens une grande fierté , nous a-t-elle confié quelques jours avant le déclenchement des élections.

Si elle reconnaît ne pas avoir été à l’avant-plan des luttes menées par son parti, Louise Charbonneau est convaincue d’avoir contribué à l’avancement des dossiers dans sa circonscription.

J’ai propulsé le cas de la pyrrhotite. Ce n’est pas moi qui ai piloté le dossier, mais c’est moi qui ai donné l’impulsion de cela, dit-elle. Le port, l’aéroport, le train, on a fait les démarches. Ce sont d’autres personnes qui ont complété le travail, mais j'étais là pour donner l’impulsion.

La députée sortante a notamment participé à une rencontre avec la haute direction de VIA Rail, afin de faire cheminer le projet de train à grande fréquence (TGF). Ce train devrait passer à Trois-Rivières d’ici 2030, mais Louise Charbonneau ne se réjouit pas trop vite. J’espère que ça va être la bonne fois et que ça va se faire, mais je suis sceptique.

Elle espérait améliorer les conditions de vie des aînés. Sur ce point, comme ses autres collègues bloquistes, elle n'est pas satisfaite. Le Bloc québécois réclamait une hausse de 110 $ par mois de la pension de vieillesse, afin de refléter l’augmentation du coût de la vie. Le gouvernement Trudeau a décidé d'augmenter de 10 % le montant de la Sécurité de la vieillesse uniquement pour les gens âgés de 75 ans et plus. Je suis déçue qu’il y ait 2 classes d’aînés , dit-elle.

Vie parlementaire : la pandémie qui change tout

Parmi les quatre députés sortants rencontrés, deux occupaient ce poste pour la première fois et n’ont pas pu vivre à fond l’expérience de la colline Parlementaire.

Aussitôt qu’on a commencé à être un peu à l’aise [dans nos fonctions à Ottawa], on est tombé en pandémie, affirme Yves Perron. C’est un mandat assez hors de l’ordinaire. Par contre, par la force des choses, ça nous a forcés à prendre une vitesse de croisière rapidement et à assurer les services à la population.

Malgré sa longue expérience, celui qui effectuait son 11e mandat comme député a aussi dû s’adapter à la nouvelle réalité. On a été capable de cheminer, mais ça a été plus difficile , admet Louis Plamondon. Il avait l’habitude d’assister à une dizaine d’événements par fin de semaine avant que tout ne bascule en mode virtuel.

Il est surpris que les élus aient pu être si efficaces malgré le contexte. C’est quand même une session où il s'est décidé plusieurs choses , constate-t-il.

François-Philippe Champage a aussi l’impression que tout le monde s'est adapté rapidement. Évidemment, on peut toujours faire mieux, faire plus, mais s'il y a une chose qu’on constate, c’est qu’on a été capable d’être très présents pour régler des enjeux qui étaient importants pour la région de la Mauricie et Centre-du-Québec , estime-t-il.

J’aurais aimé ça vivre un vrai mandat où j’étais près des gens , confie Louise Charbonneau pour qui ce fut la seule expérience comme députée. En revanche, elle s’est sentie très utile durant ce temps de crise.

Alors que tout semblait être sur pause, beaucoup de citoyens se sont tournés vers leur député local durant le confinement. En un an de pandémie, l’équipe de Louise Charbonneau a traité 1500 dossiers d’aide aux citoyens et les demandes continuent de rentrer depuis.