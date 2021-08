Une employée du Bloc québécois a dû rembourser 6900$ en dépenses à la Chambre 

En réponse aux questions de Radio-Canada, le Bloc a confirmé que Mme Thi Lac avait erronément réclamé des montants liés à ses déplacements vers la circonscription de St-Hyacinthe-Bagot au cours des derniers mois. Elle avait engrangé ces dépenses en tant qu’adjointe du député bloquiste Simon-Pierre Savard-Tremblay.

Mme Thi Lac - qui est l’ancienne députée bloquiste de St-Hyacinthe-Bagot - habite à St-Ignace-de-Loyola. Le bureau de circonscription du Bloc à St-Hyacinthe est situé à une distance d’environ 60 kilomètres.

Lors de quatre semaines consécutives de travail en novembre et décembre derniers, par exemple, Mme Thi Lac a réclamé 656$ par semaine en frais d’hébergement et de repas ou faux frais à la Chambre des communes.

L’erreur a été remarquée lors de vérifications menées par le Bloc, selon le porte-parole Julien Coulombe-Bonnafous. Il a ajouté que c’est Mme Thi Lac, et non le Bloc, qui a remboursé les frais.

Tout est remboursé, tout est ajusté avec le service des finances [de la Chambre] , a-t-il affirmé en entrevue.

Le porte-parole du Bloc québécois affirme que ce cas est le seul du genre qui a été identifié par le Bloc.

M. Coulombe-Bonnafous a ajouté qu’avant la pandémie, Mme Thi Lac avait le statut d’employée au bureau parlementaire de M. Savard-Tremblay à Ottawa. Les règles en matière de remboursement ont changé lorsqu’elle a dû commencer à travailler à partir de chez elle à cause de la pandémie.

Elle a continué à réclamer les frais d’hébergement et de repas comme elle faisait avant , explique-t-il. Toutefois, comme elle ne partait plus d’Ottawa, mais de son lieu de résidence, le règlement faisait en sorte qu’elle n’était plus admissible au remboursement.

Mme Thi Lac a représenté la circonscription de St-Hyacinthe-Bagot de 2007 à 2011, tandis que M. Savard-Tremblay y est député depuis 2019. Il est de nouveau le candidat du Bloc lors des présentes élections.

Les informations sur les remboursements de Mme Thi Lac sont contenues dans des rapports de dépenses mis en ligne par la Chambre des communes. Elles ont été portées à l’attention de Radio-Canada et d’autres médias par l’entremise d’un compte anonyme sur Twitter.