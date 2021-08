Le nombre de cas de COVID-19 augmente rapidement en Colombie-Britannique

À l’instar des autres provinces , le nombre de cas de COVID-19 ne cesse d’augmenter en Colombie-Britannique, alors que plus de 73 % de la population admissible est pleinement vaccinée contre la maladie.

La province compte plus de 100 infections par 100 000 habitants, un seuil égalé seulement par l’Alberta, qui en dénombre 120.

Augmentation des cas actifs en Colombie-Britannique au cours des dernières semaines : 1 er juillet : 816 cas actifs

juillet : 816 cas actifs 1 er août : 1231 cas actifs

août : 1231 cas actifs 17 août : 5090 cas actifs

Flambée des cas dans l'Intérieur

Des 5090 cas actifs dans la province, 2982 se trouvent dans la région de l'intérieur de la province, où des restrictions sanitaires ont été réinstaurées au début du mois d'août et où les déplacements ne sont pas recommandés.

Selon les autorités sanitaires, la propagation communautaire dans ce secteur est attribuable aux rassemblements sociaux et fêtes privées.

Les cas continuent d'être principalement chez les personnes de moins de 40 ans qui sont partiellement immunisés ou pas du tout , note la régie de la santé, qui rappelle l’importance de se faire vacciner.

À l’heure actuelle, 82,6 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, et 73,2 % sont pleinement immunisés.

Le nombre de personnes aux soins intensifs à cause de la COVID-19 a plus que doublé au cours de la dernière semaine et s'établit à 47. Un total de 104 personnes sont hospitalisées en lien avec la maladie.

Les autorités sanitaires recensent 10 éclosions, notamment dans des centres de soins longue durée et ainsi que sur un chantier d’expansion du pipeline Trans Mountain à Valemount, dans le nord de la province.