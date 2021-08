Michel Boudrias se présente comme indépendant dans Terrebonne

Il en fera l'annonce officiellement par voie de communiqué aujourd'hui, mais il l’a confirmé en ondes à l’émission Tout un matin.

Le Bloc québécois a décidé récemment que la candidate dans Terrebonne sera Mme Sinclair-Desgagné.

M. Boudrias n’avait pas rempli les conditions exigées par le Bloc pour permettre à un député sortant de se représenter : l'exécutif de la circonscription doit être fonctionnel, avoir atteint son objectif de financement pour l'année en cours (19 000 $), ne plus avoir de dettes et avoir 350 membres en règle.

Le parti compte actuellement 375 membres dans la circonscription de Terrebonne; c’était le seul critère que M. Boudrias avait réussi à atteindre, selon le parti.

De son côté, Nathalie Sinclair-Desgagné se présente comme une économiste engagée , polyglotte et future mère .

Ce choix s’est fait dans la controverse. Des militants bloquistes sont en effet mécontents que l’exécutif du parti ait décidé de ne pas tenir d’assemblées d’investitures dans certaines circonscriptions, optant plutôt pour des nominations à l’approche des élections.

Dans une lettre ouverte envoyée aux médias début août, une trentaine de signataires ont accusé le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, de se débarrasser de M. Boudrias, en poste depuis 2015, afin de favoriser la candidature de Mme Sinclair-Desgagné dans la couronne nord de Montréal.

Un tel processus de nomination est vu comme antidémocratique par les militants signataires de la lettre.

Le chef bloquiste avait reconnu le malaise. C'est le seul cas où ça mettait en cause un député élu, donc on avait tous un malaise, moi le premier. Mais il faut quand même appliquer les mêmes règles , avait soutenu M. Blanchet.

M. Boudrias, de son côté, s’était dit attristé par ces événements le concernant. La situation me dépasse. Je ne veux pas alimenter un conflit interne qui ne m'appartient pas. C'est aux instances impliquées à y voir , avait-il réagi dans une déclaration écrite envoyée à La Presse canadienne.

Questionné mardi à savoir si le parti avait eu raison de l’exclure comme candidat en se basant sur les critères de financement, M. Boudrias s’est dit plutôt d’accord avec la décision.

Ils ont raison de dire ça dans la mesure où, quand on demande à des militants de contribuer au chapeau, à la caisse, il faut le faire en fonction des moyens , a-t-il dit au micro de Patrick Masbourian.

Moi, je suis député de Terrebonne, et Terrebonne a fait mauvaise presse depuis de nombreuses années concernant le financement douteux par rapport à la chose politique. Et je me suis toujours gardé une petite gêne pour m’assurer que nos caisses soient décentes et honnêtes pour ne pas me retrouver à danser sur un bateau comme d’autres politiciens y sont passés auparavant.