Facture de 484 milliards pour des infrastructures municipales en danger en Ontario

Il en coûterait près de 484 milliards de dollars pour remplacer ces infrastructures à risque dans les 444 municipalités de l’Ontario, selon le BRFBureau de la responsabilité financière .

Les routes municipales représentent la plus grande part du déficit infrastructurel avec 21,1 milliards de dollars, suivis des autres bâtiments et installations (9,5 milliards de dollars), des eaux usées (7,3 milliards de dollars), de l’eau potable (5,3 milliards de dollars) et les ponts et ponceaux (4,3 milliards de dollars)

Une citation de :Rapport du BRF