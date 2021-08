L’Espace bleu en Abitibi-Témiscamingue sera créé à Amos

L’Espace bleu permettra de mettre en valeur l’histoire du bâtiment, le patrimoine et les héros locaux .

D’abord les Québécois vont venir en Abitibi-Témiscamingue et ça va être comme un endroit incontournable pour venir voir c’est quoi l'Abitibi-Témiscamingue. Et pour les gens de la région, c’est une façon aussi d’augmenter notre fierté , a mentionné François Legault.

La création d'un lieu d'exposition immersif, un café incluant des produits québécois et une salle multifonctionnelle sont prévus.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, le premier ministre du Québec, François Legault et la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ce qu'on veut c'est de travailler avec les gens localement et les besoins localement , affirme François Legault. Il a ajouté qu'un agrandissement est prévu pour l'Espace bleu dans le respect du patrimoine.

Il y a aussi, et on le voit tout de suite quand on entre, une architecture des Beaux-Arts, observe-t-il. Ça a été construit en 1922. Il y a de l’histoire autour du Vieux-Palais et on veut parler d’histoire dans nos Espaces bleus. Donc c’est une belle place pour parler de l’histoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

L’exploitation minière et l’exploitation forestière feront partie des faits historiques inclus dans le projet.

Des Espaces bleus sont prévus dans les 17 régions de la province et c'est le Musée de la civilisation qui en est propriétaire.

Il faut dire qu’à l’époque, il fut, ce magnifique palais de justice, le chef-lieu administratif et judiciaire de l’Abitibi-Témiscamingue alors c’est ici que tout se passait. Et notre gouvernement a bien l’intention de préserver sa valeur patrimoniale et historique , souligne la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Les événements historiques seront soulignés, de même que des figures marquantes de la région.

L’Espace bleu nous fera découvrir et redécouvrir les accomplissements de femmes et d’hommes qui ont marqué cette région grâce à leurs réalisations, mais toutes disciplines et toutes époques confondues , précise la ministre.

Plus de détails suivront.