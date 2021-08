La Couronne n'a pas de preuve qu'il y a eu fraude, disent les avocats de Meng Wanzhou

Washington accuse Meng Wanzhou d’avoir menti lors d'une présentation devant la banque HSBC au sujet des liens entre Huawei et la compagnie Skycom, qui aurait fait des affaires en Iran, mettant ainsi la banque à risque de violer les sanctions américaines contre ce pays.

Or, la Couronne n'a pas démontré que Mme Meng a commis la fraude dont elle est accusée, dit son avocat, Mark Sandler. Selon lui, la Couronne doit prouver qu'il y a eu une perte ou un risque de perte pour la victime et qu'il y a un lien entre cette perte et Meng Wanzhou.

C'est un cas extraordinaire. C’est extraordinaire qu’après des années, l'existence d'un lien de causalité ne soit pas claire. Une citation de :Mark Sandler, avocat de la défense

La malhonnêteté commerciale est évidente, plaide la Couronne

Arrêtée en 2018 à l'aéroport de Vancouver, Meng Wanzhou subit la dernière étape d'un procès pour extradition dont les audiences se termineront au plus tard vendredi.

La juge Heather Holmes sera ensuite chargée de déterminer si les États-Unis ont suffisamment de preuves pour appuyer un éventuel verdict de culpabilité lors d'un procès.

Les avocats du procureur général du Canada, qui représentent les États-Unis dans cette affaire, ont fait valoir la semaine dernière que les mensonges présumés de Meng Wanzhou constituent clairement une fraude au Canada.

La loi sur la fraude, fondamentalement, concerne la malhonnêteté commerciale, a plaidé Robert Frater, et la présentation de l'accusée était intentionnellement trompeuse dans une manière qui empêchait la HSBC de prendre des décisions financières fondées sur des informations complètes sur ses clients, dit-il.

Washington accuse Meng Wanzhou d’avoir menti lors d'une présentation devant la Banque HSBC au sujet des liens entre Huawei et la compagnie Skycom. Photo : Associated Press / Kirsty Wigglesworth

Aucune preuve de causalité et aucune perte, dit la défense

L'affaire n'atteint pas le seuil de fraude sans preuve de causalité ou de preuve que la HSBC a subi un préjudice civil ou pénal pour violation des sanctions, soutient Mark Sandler.

En termes simples, rien de ce que Mme Meng a dit n'a incité HSBC à violer les sanctions des États-Unis. Une citation de :Mark Sandler, avocat de la défense

Les deux parties conviennent que Meng Wanzhou a déclaré à HSBC que Huawei et Skycom avaient fait affaire ensemble en Iran. Néanmoins, HSBC a choisi de manière indépendante d'autoriser les transactions des fonds provenant de Skycom par sa propre filiale américaine, stipule l'avocat.

Puis, il n'y a aucune preuve que HSBC a subi une perte ou a risqué une perte, souligne-t-il.

Il n'y a jamais eu de cas de fraude, au Canada, dans lequel une poursuite pour fraude a été étayée par la simple possibilité qu'un gouvernement s'en prenne à une victime présumée pour qu'elle en assume la responsabilité, alors qu'il n'y a pas de perte réelle ou de risque de perte.