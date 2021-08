Une équipe de basketball professionnel verra le jour à Scarborough en 2022

Les Raptors et leur club-école de Mississauga, les 905, ne seront plus les seules équipes de basketball professionnel dans la grande région de Toronto. Les Shooting Stars de Scarborough, la nouvelle équipe d'expansion de la Canadian Elite Basketball League (CEBL), verront le jour en 2022.

L'annonce de l'arrivée de cette nouvelle équipe a été faite lundi par le commissaire du circuit, Mike Morreale.

Les Shooting Stars deviendront la huitième équipe de la CEBLCanadian Elite Basketball League et la cinquième en Ontario après celles de Guelph, Hamilton, Niagara et Ottawa. Les autres équipes se trouvent en Alberta, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.

Scarborough a produit certains des meilleurs joueurs de basketball du Canada. Lorsque la nouvelle équipe foulera le terrain en 2022, elle insufflera une passion et un amour accrus pour le jeu, la communauté de Scarborough et la prochaine génération de vedettes de la CEBLCanadian Elite Basketball League , a souligné Mike Morreale.

Quatre des sept équipes de la CEBL sont déjà domiciliées en Ontario, dont les Honey Badgers à Hamilton et les BlackJacks à Ottawa. Photo : CEBL

Un proche du rappeur Drake et cofondateur de la populaire marque de vêtements October's Very Own, Nicholas Carino, a été annoncé comme l'un des propriétaires de l'équipe avec Sam Ibrahim, qui a cofondé Playground Capital, un centre de basketball privé à Scarborough. Les deux sont originaires du quartier.

Je veux simplement inspirer les jeunes de la prochaine génération à faire de plus grandes et belles choses. Une citation de :Nicholas Carino, copropriétaire des Shooting Stars

L'équipe d'expansion commencera à jouer dès l'ouverture de la saison 2022 en mai prochain.

Elle tiendra ses matchs locaux au Kimel Family Field House, qui fait partie du Goldring Centre de l'Université de Toronto, au centre-ville de la Ville Reine. Les équipes de basketball de l'université torontoise, les Varsity Blues, y jouent aussi.