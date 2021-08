Réouverture complète du pont Pierre-Laporte

Les trois voies de circulation étaient ouvertes dans les deux directions à 9 h mardi matin.

La deuxième phase des travaux, qui a débuté le 8 août dernier, devait se terminer le 18. Une seule voie était disponible dans chacune des directions, pendant l’installation d’une nouvelle membrane sur le tablier du pont.

On a été retardés un petit peu par les températures de la semaine dernière. On a vécu des chaleurs particulières pour le milieu du mois d'août. On avait prévu dix jours parce qu'on savait qu'il pouvait y avoir des intempéries. On peut dire mission accomplie , affirme la porte-parole du ministère des Transports (MTQ), Émilie Lord.

La nouvelle membrane d'étanchéité qui a été posée sur le pont Pierre-Laporte est du même type que celle appliquée sur le pont Samuel-De Champlain, à Montréal. Photo : Gracieuseté de Paul Dionne

Importante congestion

La congestion était plus importante durant la deuxième phase. Des deux côtés du fleuve, des automobilistes ont par exemple été coincés pendant plus d’une heure pour parcourir les quelques kilomètres qui les séparaient du pont Pierre-Laporte.

Des véhicules sur l'autoroute Henri-IV Photo : Radio-Canada / Bruno Savard

Les facteurs qui expliquent ces ralentissements, plus importants au cours de la deuxième phase des travaux, sont nombreux. Puisque la circulation est demeurée somme toute fluide durant la première phase des travaux, davantage d’automobilistes ont peut-être choisi de s’aventurer sur le pont durant la deuxième phase des travaux.

La Sûreté du Québec a aussi observé un certain manque de courtoisie et des comportements qui ont pu contribuer à causer davantage de bouchons.

Nous avons fait une opération de sensibilisation avec la Sûreté du Québec. Comme dans bien d'autres chantiers, certains automobilistes ont adopté des comportements téméraires comme changer de voie quand c'est interdit ou déplacer des cônes , déplore Émilie Lord.

Plusieurs voitures ont aussi manqué d’essence dans le secteur des travaux.

La grève à la traverse Québec-Lévis a possiblement aussi eu un effet négatif sur la lourdeur de la circulation.

Des travaux de parachèvement et d’entretien se poursuivront sur le pont Pierre-Laporte au cours des prochaines semaines, mais seulement le soir et la nuit.