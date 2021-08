La mairesse de Regina s’offre une synchro après avoir perdu un pari contre Saskatoon

Après avoir concédé la victoire au maire de Saskatoon au début du mois sur le deuxième pari de la vaccination, la mairesse de Regina, Sandra Masters, a réalisé sa synchro sur la chanson It Takes Two par Rob Base et DJ EZ Rock.

Dans une vidéo de deux minutes publiée lundi sur les réseaux sociaux, Mme Masters effectue sa chorégraphie au stade Mosaic et à d'autres endroits clés de la capitale. La mairesse est accompagnée d'une troupe de danseurs, de la mascotte des Roughriders, de pompiers, et d'agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Pour Sandra Masters, les paroles It takes two to make a thing go right, servent de message d’intérêt public aux résidents, afin d'être doublement vaccinés contre la COVID-19 , peut-on lire dans un communiqué.

Selon les chiffres de l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA), 70,66 % des résidents de la capitale sont doublement vaccinés. Sandra Masters a un chiffre magique en tête pour la vaccination.

J'aimerais toujours voir 85 % des citoyens de Regina qui ont obtenu deux doses. L'objectif est de garder tout le monde aussi sûr que possible, donc nous avons besoin que toute personne de 12 ans et plus reçoive une double dose de vaccin , a-t-elle affirmé lundi après-midi.

La mairesse Masters a remercié son homologue de Saskatoon, Charlie Clark, pour ce deuxième défi amical sur la vaccination.

Au cours du mois de juillet, 121 875 doses de vaccin ont été administrées pour les villes de Regina et Saskatoon.