Nicolet bientôt propriétaire du quai du Port Saint-François

Le conseil municipal s'est réuni en séance extraordinaire lundi midi pour s’assurer d’avoir en main les autorisations nécessaires pour signer tous les documents liés à la cession du quai.

La Ville achète le quai au gouvernement du Canada pour la somme symbolique de 1 $. La transaction devrait être finalisée vendredi, malgré le déclenchement des élections, assure la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

On devait être propriétaire dans un premier temps en octobre 2019, ensuite en 2020, il y a eu toutes sortes de délais à cause de la pandémie, à cause de certaines déficiences, donc là, on voulait être sûrs que les délais ne viennent pas du côté de la Ville , a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission En direct.

La Ville souhaitait prendre possession d’un quai rénové, pour ne pas avoir à y effectuer de gros travaux. Certaines réparations ont d’ailleurs été faites au cours de l’été. Ottawa a injecté 2,2 millions de dollars pour la réfection, rappelle la mairesse.

Les élus souhaitent que le lieu fasse partie de l’offre touristique et culturelle pour les visiteurs, comme pour les résidents. La mairesse Geneviève Dubois aimerait même que la navette fluviale, qui fait habituellement le trajet entre Trois-Rivières et Bécancour, fasse aussi un arrêt à Nicolet.

On voit se dessiner au Port Saint-François l’aménagement du quai, le Centre d’interprétation écomaritime où l’exposition va prendre place à l’automne, on a la passerelle, on a la marina. Il y a quelque chose de touristique qui se dessine là, de culturel, artistique, dit-elle. On a installé de l’électricité pour pouvoir être capable de produire des spectacles.

Geneviève Dubois ne sait pas combien d’argent sera dépensé annuellement pour l’aménagement et l’entretien du quai du Port Saint-François.