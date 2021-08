The Weeknd bat un record vieux de 63 ans aux États-Unis

Le grand succès de l'artiste torontois The Weeknd, Blinding Lights, a battu un autre record, cette fois en devenant la chanson ayant figuré le plus longtemps au classement du Billboard 100.

Blinding Lights enregistre cette semaine sa 88e semaine dans le classement de Billboard, qui a été créé en 1958.

La chanson devance ainsi Radioactive, du groupe Imagine Dragons, qui avait passé 87 semaines dans le top 100 sur une période de deux ans, de 2012 à 2014.

The Weeknd est le seul Canadien parmi les artistes ayant le plus longtemps figuré au classement de Billboard, qui comprend Sail, du groupe rock AWOLNATION (79 semaines), I'm Yours, de Jason Mraz (76), How Do I Live, de LeAnn Rimes (69), et Counting Stars, de OneRepublic (68).

Blinding Lights a fait ses débuts dans le Billboard 100 à la 11e place le 14 décembre 2019. Il a gardé la première place pendant quatre semaines, puis conservé son élan tout au long de la pandémie de COVID-19.

La chanson, qui occupe la 18e place du classement cette semaine, s'est distinguée des autres succès de The Weeknd dans le top 100, y compris du single numéro 1 du chanteur torontois, Save Your Tears, qui a pointé à la 16e place.

Le nouvel extrait de The Weeknd, Take My Breath, a débuté cette semaine à la 6e place du palmarès.