Jour d’élections en Nouvelle-Écosse

La campagne électorale est terminée en Nouvelle-Écosse, et les électeurs sont appelés aux urnes, mardi. Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 20 h.

Les électeurs ont notamment le choix entre les libéraux d’Iain Rankin, les progressistes-conservateurs de Tim Houston ou les néo-démocrates de Gary Burrill.

Un bon nombre des électeurs ont déjà exercé leur droit de vote. Élections Nouvelle-Écosse rapporte que 176 793 électeurs ont voté par anticipation sur un total de près de 750 000 électeurs. C'est un record pour la province, soit 58 000 personnes de plus qu'en 2017. Le taux de participation au vote anticipé cette année est d’environ 24 %.

Au moment de sa dissolution, l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse comptait 24 députés libéraux, 17 progressistes-conservateurs, 5 néo-démocrates et 3 indépendants. Il y avait deux sièges vacants.

La nouvelle carte électorale compte 55 circonscriptions, soit 4 de plus que la précédente. Il s'agit des circonscriptions acadiennes d'Argyle, de Clare et de Richmond, et de la circonscription afro-néo-écossaise de Preston, qui ont été rétablies à la suite d'une longue bataille devant les tribunaux.

Pour former un gouvernement majoritaire, un parti doit maintenant remporter 28 sièges.