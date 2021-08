Quelles sont les attentes des Albertains pour les élections fédérales?

Je pense que l'état de l’économie, surtout après la pandémie [est à surveiller pour] repenser comment on approche le travail , souligne l’infirmière praticienne José-Anne Martin. La balance entre la famille et le travail, c’est assez important , ajoute-t-elle.

L’ingénieur pétrolier Amir Daroudi s’inquiète pour sa part de l’avenir économique de son industrie. Je crois que de ramener des emplois dans l’industrie du gaz et du pétrole [est nécessaire], surtout en tant qu’Albertain .

Il craint que les lois environnementales adoptées par le gouvernement de Justin Trudeau ne posent trop d'obstacles à la reprise économique en Alberta.

La colère des gens face aux décisions du gouvernement libéral dans le dossier de la taxe carbone et des pipelines énergétiques n'aura peut-être pas autant de poids dans la balance que lors des dernières élections, estime le politologue de l’Université Mount Royal à Calgary, Duane Bratt.

Il y avait beaucoup d’irritation en 2019 [...], mais beaucoup moins maintenant , nuance le professeur en sciences politiques.

Les services à l'enfance et la vaccination : deux enjeux clés

Bien que plusieurs pensent être au bout de leur peine quant à la gestion de la pandémie, Duane Bratt prédit néanmoins que cet enjeux va revenir au galop en septembre lors de la rentrée scolaire.

La vaccination obligatoire va être un facteur de dissension [...] tout comme les services à l’enfance , révèle-t-il. Attendez seulement que les enfants retournent à l’école [...] ça deviendra la priorité , ajoute-t-il.

Paige Schaffer, une jeune mère de famille souligne l’importance de cette question dans le choix de son vote. Elle se dit déçue de voir les négociations entre le gouvernement albertain et fédéral sur le financement des garderies abordables dans l’impasse.

Dans mon quartier, les garderies et la maternelle ont réduit les heures [d’opération] de moitié. , illustre-t-elle.

L'environnement préoccupe

L’ancien journaliste et conseiller en politique publique Satya Das, indique que ces sujets chauds sont d’intérêt pour tout le pays. Les priorités des Albertains sont identiques à celles des Canadiens [...] comment sortir de cette pandémie avec les meilleurs résultats et surtout comment gérer la crise climatique?

Entre les sécheresses dans les Prairies et les feux de forêts multiples dans l'Ouest Canadien, la question environnementale préoccupe de plus en plus la population , insiste M. Das.

Les Canadiens sont appelés aux urnes le 20 septembre pour élire leur prochain gouvernement.

Avec les informations d'Audrey Neveu et de Paige Parson