Le gouvernement du N.-B. demande à ses employés de révéler leur statut vaccinal

Il souhaite connaître les taux de vaccination des employés dans « l'intérêt de la sécurité et du bien-être au travail », selon le questionnaire envoyé par courriel à tous les employés.

Les renseignements doivent permettre de mettre à jour les évaluations des risques en milieu de travail et les plans de prévention des maladies transmissibles, et ce, dans le cadre du plan de sécurité et de bien-être prévu par la phase verte du Nouveau-Brunswick, explique Cheryl Hansen, sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor, dans le courriel obtenu par CBCCanadian Broadcasting Corporation .

La sous-ministre souligne que les directives de Travail sécuritaire NBNouveau-Brunswick pour la phase verte recommandent aux employeurs de tenir compte du taux de vaccination de leurs employés.

La province est passée à la phase verte et a supprimé toutes les restrictions à 23 h 59 le 30 juillet.

Les vaccins obligatoires pour les fonctionnaires?

Le courriel a été envoyé le 13 août, le jour même où le gouvernement libéral fédéral a annoncé qu'il exigerait bientôt que tous les employés du gouvernement fédéral, incluant ceux qui travaillent dans des secteurs réglementés par le gouvernement fédéral comme le transport aérien et ferroviaire, soient vaccinés contre la COVID-19.

Le chef du Parti conservateur fédéral, Erin O'Toole, a déclaré dimanche qu'il s'opposait à la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux. Il préconise plutôt un programme de tests de dépistage rapide.

Erin O’Toole préfère plutôt exiger un régime de tests rapides et réguliers pour protéger les lieux de travail contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Les représentants du Nouveau-Brunswick n'ont pas répondu à une demande de commentaire à savoir si la province envisage de suivre l'exemple du gouvernement fédéral et de rendre les vaccins obligatoires pour ses employés.

Nous suivons les directives de Travail sécuritaire NB, qui recommandent aux employeurs de connaître les taux de vaccination de leur personnel. Une citation de :Mélanie Sivret, porte-parole du ministère des Finances et du Conseil du Trésor

Le sondage en ligne n'est pas obligatoire, mais le gouvernement espère que la plupart des fonctionnaires y répondront avant la date limite du 23 août afin de donner un aperçu de la situation aussi complet que possible, a-t-elle ajouté dans sa déclaration envoyée par courriel.

Pas obligé de répondre

Selon une porte-parole de Travail sécuritaire NB, Laragh Dooley, les employeurs n'ont pas le droit d'exiger une preuve de vaccination des employés, mais ils peuvent demander leur statut vaccinal dans le cadre de leur évaluation des risques.

Dans le courriel, Cheryl Hansen demande aux employés de remplir un questionnaire très bref et anonyme pour indiquer leur niveau de vaccination (s'ils ont reçu une dose de vaccin anti-COVID-19, deux doses ou aucune). Le mot anonyme est en caractères gras et soulignés.

Vous n'êtes pas obligés de répondre, mais pensez à le faire pour nous donner une image plus complète et plus précise des niveaux de vaccination. Une citation de :Cheryl Hansen, sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor

Elle a offert ses remerciements aux employés pour leur soutien et leur collaboration continue afin de maintenir un environnement de travail sûr.

Bien que l'enquête soit anonyme, les employés sont invités à sélectionner dans un menu déroulant l'organisation pour laquelle ils travaillent. S'il existe d'autres options, comme la région, le questionnaire demande aux fonctionnaires de sélectionner aussi une réponse.

Mais on ajoute qu'afin de préserver la confidentialité dans le cas des petites organisations, les questions ne sont pas ventilées davantage. Aucun rapport ne sera produit pour les départements ou les régions ayant reçu moins de 10 réponses, est-il indiqué dans le questionnaire.

Le sondage se poursuivra jusqu'au 23 août à 17 h, selon le courriel.

D'après un texte de Bobbi-Jean MacKinnon de CBC