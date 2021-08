Une majorité libérale réduirait les gains du Québec, selon le Bloc

En réponse à l'invitation lancée dimanche par le premier ministre sortant de se pencher sur son propre bilan, Yves-François Blanchet a pris la balle au bond et s'est lancé volontiers dans l'exercice. On va en parler du bilan. On va en parler beaucoup. On va en parler le plus possible. Et si le premier ministre essaie de fuir sa propre campagne, elle le rattrapera , a-t-il avisé.

Le chef bloquiste a débuté la nomenclature des victoires attribuables à son parti en parlant... d'aluminium. La protection de l'aluminium dans la foulée de l'ACEUM [Accord Canada-États-Unis-Mexique] vient exclusivement du Bloc québécois qui a, à toutes fins pratiques, forcé le gouvernement [...] à instaurer une protection supplémentaire pour l'aluminium, mais que même les Américains ont reprise ensuite. C'est pas pire dans un bilan , s'est-il félicité.

Il a ensuite énuméré une série de gains réalisés grâce au Bloc : le financement de la recherche sur le bois (50 millions de dollars), la protection de la gestion de l'offre en agriculture, l'assurance-emploi à 50 semaines pour les grands malades, la subvention salariale d'urgence, l'application de la Charte de la langue française aux institutions fédérales présentes au Québec et l'adoption de la motion qui établit que le Québec est une nation française dont la langue commune est le français et dont la seule langue officielle est le français .

Comme bilan, après 22 mois, dont l'essentiel en pandémie, ma foi ce n'est pas piqué des vers. On n'a pas de raison d'être gênés. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Un mince bilan

Il s'est ensuite affairé à analyser le bilan des libéraux au Québec. Il a notamment donné l'exemple d'une lettre écrite par le premier ministre François Legault à Justin Trudeau, dans laquelle il exposait sept demandes pour le Québec.

Parmi celles-ci, on retrouve entre autres l'octroi de davantage de pouvoirs en immigration, l'arrêt des interventions du fédéral à l'encontre de la loi québécoise sur la laïcité, le déploiement d'un rapport d'impôt unique administré par le Québec et des transferts accrus en santé.

Combien des sept demandes entrent dans le bilan des libéraux comme étant réalisées? Pas une, zéro! Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le chef bloquiste a attaqué le bilan libéral dans la province, le trouvant plutôt mince. On se rend compte que pour le Québec, le bilan de Justin Trudeau s'est vachement ratatiné. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. [...] Et je continuerai à dire que pour le Québec et dans le sens des intérêts du Québec, il est bien possible que le bilan du Bloc québécois soit meilleur que celui des libéraux , a-t-il dit.

Yves-François Blanchet marche avec son équipe sur la Grande Allée, à Québec, vers le site de la conférence de presse, lundi. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le spectre d'une majorité

Devant un tel bulletin, Yves-François Blanchet s'est posé la question suivante : On devrait aussi se demander qu'est-ce qui serait démantibulé de ce bilan si les libéraux étaient majoritaires? Il s'est ensuite interrogé : Qu'adviendrait-il de tous ces enjeux qui ont été l'objet de batailles et de victoires pour le Québec?

À son avis, la meilleure façon pour le Québec de faire des gains sonnants et trébuchants est de faire élire un nombre peut-être plus important de députés bloquistes.

Le Bloc réclame un mandat renforcé pour la prochaine législature. Il espère remporter une quarantaine de circonscriptions. L'objectif, il tourne autour de 40. Le rêve, ma foi... Je ne raconte jamais mes rêves , a-t-il affirmé.

M. Blanchet a identifié quatre chevaux de bataille pour la campagne électorale : les conditions de vie des aînés, les transferts en santé, la laïcité et la liberté expression, puis la transition énergétique.

Medicago et la pandémie

En après-midi, Yves-François Blanchet a rencontré les médias à une deuxième reprise, cette fois devant les installations de l'entreprise Medicago à Québec, qu'il a visitée, évoquant par la suite une expérience impressionnante .

Il a déclaré que le projet de développement d'un vaccin contre le coronavirus était porteur d'un très bel avenir . C'est clairement le candidat vaccin le plus prometteur sur le territoire, l'objet d'une recherche et d'une innovation assez remarquable , a-t-il souligné.

Cependant, il a dénoncé les ratés canadiens dans le domaine pharmaceutique. Si l'industrie du vaccin québécois a besoin de faire de grands efforts pour progresser, c'est parce qu'il y a un énorme rattrapage à faire. Et le rattrapage est mis en lumière par l'échec canadien lors de la récente pandémie , a-t-il déploré.

Il a adressé des reproches à Justin Trudeau pour sa gestion de la pandémie, à savoir une anarchie dans la gestion des frontières, des lacunes dans la stratégie vaccinale et d'avoir employé une partie des fonds destinés à lutter contre le virus pour monter un itinéraire électoral à coups de dizaines de milliards de dollars au bénéfice du PLC.