GP3R : « C’est mission accomplie », dit le directeur général Dominic Fugère

Rencontré lundi, le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, est satisfait de la tournure des événements, mais avoue avoir douté à un certain moment de la pertinence de présenter tout de même les courses.

À une semaine de l’événement, on se demandait si ça valait vraiment la peine, mais là, on réalise qu’on aurait raté quelque chose si on ne l’avait pas fait , admet-il.

Même s’il est encore trop tôt pour dire si l’événement sera rentable ou déficitaire, puisqu'on en est encore à calculer toutes les dépenses, Dominic Fugère s’estime heureux de son dénouement.

Ç’a été un bon Grand Prix dans les circonstances, mais ç’a été un bon Grand Prix tout court. On a déjà eu des Grand Prix qui ont moins bien été que ça, même sans pandémie , explique-t-il.

L’événement a accueilli près de 7000 personnes par jour. Les gradins étaient à 75 % de leur capacité, comme convenu avec la santé publique.

Côté affluence, c’est sûr que ça nous fait un petit pincement au coeur parce qu’ il y a beaucoup de gens qui voulaient acheter des billets qui ne pouvaient pas, mais au-delà de ça, le site était vide , explique Dominic Fugère, en citant les paddocks et la rue Gilles-Villeneuve qui étaient fermés au public.

En attente du bilan sanitaire

Maintenant que le Grand Prix de Trois-Rivières est chose du passé, ses organisateurs attendent avec impatience les bilans de la santé publique régionale. Une question demeure : le GP3R Grand de Prix de Trois-Rivières a-t-il été un foyer d'éclosion?

Chez les 1500 participants, une double vaccination ou des tests récurrents de dépistage étaient demandés. De ce nombre, 179 ont été dépistés et une personne a été déclarée positive à la suite d’un test de dépistage rapide. Chez les spectateurs toutefois, il faudra attendre plusieurs jours avant de savoir si une éclosion s’est produite.

Là, la statistique qu’on surveille, c’est le nombre de cas en Mauricie, s’assurer qu’il n’y ait pas eu d’éclosions chez nous , mentionne Dominic Fugère.

La vaccination va d'ailleurs reprendre à la Bâtisse industrielle après avoir été déplacée dans le stationnement du Salon de jeux de Trois-Rivières pendant la durée du Grand Prix. Les autorités sanitaires mentionnent que pendant l'événement, 647 doses, dont 34 % étaient des premières doses, ont été administrées.

647 doses ont été administrées dans la clinique de vaccination temporaire du Salon de jeux de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Pierre Germain

L’école des Pionniers prête main-forte

Des étudiants d’équipes sportives de l’école secondaire des Pionniers, située non loin du site du GP3RGrand de Prix de Trois-Rivières , ont prêté main-forte à l’organisation afin de démonter les installations de l’événement. Une initiative qui se répète depuis quelques années.

[Le Grand Prix de Trois-Rivières] utilise nos terrains de soccer pour leur camping et puis, nous, on fournit une équipe de joueurs de football ou de basketball, tout dépendamment de l’année, encadrée par des entraîneurs. On fournit de la main-d'œuvre pour déplacer des tables à pique-nique, démonter les loges, amener les chaises , explique le directeur de l’école secondaire des Pionniers, Jonathan Bradley.

En échange de ces services, l’organisation du Grand Prix supporte financièrement les programmes sportifs de l’établissement académique.

Avec les informations de Flavie Sauvageau