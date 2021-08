C’est déjà le jour 3 de la campagne, et le chef conservateur prend la route pour la première fois depuis le déclenchement des élections. Erin O’Toole et son équipe ont décidé de faire une campagne en partie dans des studios à Ottawa, plutôt que d’aller chaque jour à la rencontre des gens, comme le font les autres chefs.

Tous les partis sont équipés de studios et sont prêts à y tenir des événements virtuels, mais les conservateurs semblent vouloir s’y fier plus que les autres. Erin O’Toole prévoit faire des annonces et des rassemblements virtuels à partir de son studio au moins deux ou trois jours par semaine.

Pour les conservateurs, c’est une question de respect des règles sanitaires, pour ne pas mettre la santé des électeurs en danger. Cela permet aussi à M. O’Toole de critiquer Justin Trudeau d’avoir déclenché des élections en pleine crise. Et c’est aussi une façon de rentabiliser un investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars dans des installations à la fine pointe de la technologie.

Les stratèges conservateurs assurent que c’est une façon efficace de joindre des milliers de personnes rapidement, de façon sécuritaire, sans se déplacer, et donc que cela rend leur campagne plus efficace.

Pour Erin O’Toole, c’est également une zone de confort. Il a mené, puis remporté la campagne à la direction du Parti conservateur de cette façon alors que le pays était en plein confinement. Cela a été payant pour lui, alors pourquoi changer une formule gagnante?

Cependant, la situation actuelle est différente.

Il ne s’agit pas ici de joindre des gens qui sont déjà membres du Parti conservateur. Erin O’Toole doit établir des liens avec des Canadiens qui ne sont pas nécessairement enclins, de prime abord, à voter pour lui, afin de les convaincre de changer d’idée.

L’autre différence, c’est que maintenant, la campagne fédérale s’amorce à la fin d’un été au cours duquel plus de 60 % des Canadiens ont déjà reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19, et que bon nombre d’entre eux ont sûrement profité d'une sortie au restaurant ou en public depuis le printemps.

Donc, au lieu d’avoir des adversaires lors de la course à la direction qui étaient eux aussi limités par le confinement, Erin O’Toole fait campagne contre d’autres chefs qui se permettent d’aller à la rencontre des gens.

Dans la guerre d’image, on voit donc Justin Trudeau avec des électeurs qui vont vers lui pour prendre des égoportraits dans les rues de Montréal, et Erin O’Toole seul dans un studio, devant un écran, qui présente son programme électoral.

Le défi d’Erin O’Toole au cours de cette campagne est d’abord de se faire connaître, ensuite de conquérir le cœur des électeurs. Il faudra voir si sa stratégie actuelle lui permettra d’atteindre cet objectif ou s’il devra s’ajuster en cours de route.