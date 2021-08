Élections fédérales : des femmes et du sang neuf à Sherbrooke

Élisabeth Brière, Parti libéral du Canada

Élisabeth Brière est candidate pour le Parti libéral du Canada. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

La députée sortante Élisabeth Brière est en poste depuis 2019. Elle se dit fière de son bilan des deux dernières années, et indique comprendre les préoccupations des citoyens.

Je vis ce que la plupart des gens vivent, j'ai un enfant gai, j'ai un enfant diabétique, j'ai un enfant dans l'armée, j'ai des parents vieillissants, j'ai une belle-mère en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , j'ai un mari homme d'affaires qui, pendant la COVID, revenait le soir avec toutes sortes de préoccupations concernant la rareté de main-d'œuvre , soutient-elle.

Ensaf Haidar, Bloc québécois

Ensaf Haidar est candidate pour le Bloc québécois. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Ensaf Haidar se lance pour la première fois en politique. Celle qui s’est fait connaître pour son combat pour la libération de son mari, le blogueur Raïf Badawi, indique que la liberté d'expression fait notamment partie de ses priorités.

Je viens de l'Arabie saoudite, je n'avais pas beaucoup de libertés, je n'utilisais pas beaucoup ma liberté à cause que je suis une femme. J'aimerais apporter les droits humains, les droits des femmes, et l'égalité entre femmes et hommes , indique-t-elle.

Marika Lalime, Nouveau Parti démocratique

Marika Lalime est candidate pour le Nouveau Parti démocratique. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Marika Lalime est étudiante en histoire au cégep de Sherbrooke. Elle espère pouvoir rejoindre les jeunes de la région.

Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent déconnectés de la politique. Être jeune, ça va ramener un vent de fraîcheur, ça va convaincre les jeunes à aller voter, à s'impliquer en politique. [...] Je veux vraiment aller rencontrer les gens, entendre ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils pensent de tout ça, leurs enjeux principaux pour Sherbrooke, le Québec, pour le Canada , souligne-t-elle.

Andrea Winters, Parti conservateur du Canada

Andrea Winters est candidate pour le Parti conservateur du Canada. Photo : Radio-Canada

Andrea Winters sera bientôt bachelière en comptabilité à l’Université de Sherbrooke. Elle dit se reconnaître dans le Parti conservateur en raison de ses convictions économiques.

Je suis quelqu'un avec beaucoup les enjeux sociaux, pro-choix, alliée LGBTQesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer totalement, mais du point de vue économique, je considère que l'argent est mieux géré dans les poches de chaque personne. Avec cette optique-là, je considère que le Parti conservateur vient énormément me rejoindre, car il laisse le choix de décision à tous , explique-t-elle.

Rappelons que les élections auront lieu le 20 septembre.

Avec les informations de Titouan Bussiere