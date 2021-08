Les Haïtiens du Manitoba se rallient pour venir en aide à leurs compatriotes

C'est que, depuis samedi, le nombre de victimes augmente et que les besoins se font de plus en plus criants.

Le puissant séisme de magnitude 7,2 survenu le 14 août dernier dans le sud-ouest de l'île a fait jusqu’à maintenant 1419 morts et plus de 6900 blessés

C'était quelque chose de trop pour Haïti qui vit une crise ininterrompue tant au niveau politique que social , lance l’éducateur et poète d'origine haïtienne vivant au Manitoba Barthélemy Bolivar.

Ce dernier appelle à la mobilisation de la communauté et de la diaspora parce qu’une tempête tropicale baptisée Grace s’abat au même moment sur le pays.

Les gens ont besoin de tentes et de matelas pour construire des abris provisoires , affirme M. Bolivar.

Il demande aux Manitobains souhaitant venir en aide aux Haïtiens de s'adresser à des organismes humanitaires internationaux.

Une communauté qui se soutient

Au Manitoba, la communauté haïtienne est petite : elle ne compte que 200 à 250 personnes.

Toutefois, le souvenir de la vague de solidarité qui avait suivi le tremblement de 2010 ravive l'espoir de ses membres.

Arisnel Mesidor, un autre Manitobain d’origine haïtienne, se souvient que cette catastrophe avait permis de réunir et d’organiser la communauté haïtienne de la province

On a présentement un regroupement qui s’appelle le Regroupement des Haïtiens du Manitoba et ça n’existait pas avant 2010 , explique-t-il. On avait eu tellement de personnes qui demandaient des nouvelles et qui voulaient aider que nous nous sommes dit qu’il fallait s’organiser.

Créé à l’initiative de Barthélemy Bolivar, le Regroupement des Haïtiens du Manitoba compte aujourd’hui environ 50 membres.

Avec les informations de Mohamed-Amin Kehel