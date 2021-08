La coupe Stanley débarque à Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Même s’il a été réclamé par le Kraken de Seattle lors du repêchage d'expansion, quelques jours seulement après avoir soulevé le précieux trophée pour une deuxième saison d’affilée, l’attaquant de 29 ans aura la chance de présenter la coupe à ses concitoyens.

L’an dernier, Gourde et le Lightning avaient également remporté les séries éliminatoires. La pandémie avait toutefois empêché le numéro 37 d’amener le Saint-Graal du hockey à Saint-Narcisse-de-Beaurivage.

Yanni Gourde a aidé le Lightning de Tampa Bay à remporter une deuxième coupe Stanley d'affilée (archives). Photo : Associated Press / Gerry Broome

Pour le maire Denis Dion, il était hors de question de rater pareille occasion d’honorer le héros local.

On est très, très heureux d'avoir la coupe Stanley à Saint-Narcisse. Un, c'est une première pour la municipalité, et qu'il la gagne deux fois de suite, c'est encore plus beau , confie-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Toute la vie, on va pouvoir dire qu'il a gagné deux coupes Stanley, dont une [où] il n'a pas pu venir puis la deuxième, il est venu avec puis on va y faire honneur. Une citation de :Denis Dion, maire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Accès limité

La Municipalité invite les citoyens à venir admirer le trophée remis à la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey à partir de 10 h sur le terrain de baseball. Musique, discours et séances photo sont au programme.

L’entrée est gratuite, mais sera réservée aux détenteurs de billets, les règles sanitaires ayant obligé les autorités locales à limiter l’accès au site.

Les proches de Yanni Gourde ont souligné à leur façon la deuxième conquête de la coupe Stanley de l'athlète narcissien (archives). Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Déroulement de la journée : 10 h : Ouverture du site, animation et musique (jusqu’à 15 h)

13 h : Arrivée de la coupe Stanley et dévoilement des banderoles souvenirs

13 h 15 : Début des séances photos

15 h : Départ du défilé Source : Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Défilé

Les personnes qui n’ont pas été en mesure de se procurer un billet auront néanmoins la chance d’admirer le trophée lors du défilé. Le cortège se mettra en branle à 15 h. Il partira du centre communautaire, empruntera brièvement la rue de l’École avant de tourner à droite sur la rue Principale et de poursuivre sa route jusqu’à l’intersection du rang Saint-Joseph.

Denis Dion assure que les règles sanitaires seront respectées en tout temps, et ce, même si le défilé sera accessible à tous.