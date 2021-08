De cheffe à candidate, Elizabeth May lance sa campagne sur l'urgence climatique

Après 13 ans à la barre du Parti vert du Canada, Elizabeth May a cédé sa place en 2019 afin que le parti puisse être représenté par un nouveau leader lors du prochain scrutin. Annamie Paul, la première femme noire élue à la tête d'un parti fédéral, l’a succédé à la tête du parti  (Nouvelle fenêtre) .

Elizabeth May a toutefois conservé sa position à la Chambre des communes comme députée de Saanich–Gulf Islands, où elle fait campagne pour une quatrième réélection dans sa circonscription.

On doit faire face à la réalité que l’urgence climatique, c’est une menace pour notre avenir, dans le sens d'extinction de notre civilisation , a-t-elle affirmé à Sidney, sur l’île de Vancouver lundi, à la suite d’une allocution. Ce n’est pas possible d’imaginer quelque chose de pire que cela.

Le politologue et historien de l'Université Simon Fraser Nicolas Kenny considère que le Parti vert aura l’avantage de la carte environnementale, dans une province qui a été touchée par une succession de vagues de chaleur cet été et où les feux de forêt continuent de faire rage.

Les verts devront toutefois se fier au traitement de cet enjeu par les autres partis, indique-t-il.

Les récents événements climatiques ont causé une prise de conscience chez certains électeurs, croit Martine Lunke, militante pour les verts depuis 2019, résidant à Saanich Nord. L’environnement et l’économie ne peuvent plus être dissociés, selon elle.

On le voit avec les feux de forêt en Colombie-Britannique. Quand on n'a plus d’air à respirer, à quoi ça sert l’économie?

Une citation de :Martine Lunke, militante pour les verts