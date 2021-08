Le sud de l’Alberta à la poursuite du marché de l’hydrogène

La Ville a lancé un groupe de travail pour évaluer les occasions d’affaires liées à l’exploitation de ce gaz. Elle s’est associée avec la municipalité de Brooks et des entreprises pétrochimiques et énergétiques du sud de la province.

Comme la région de la capitale albertaine l’a fait, un rapport sera élaboré par l’Accélérateur de transition, un organisme à but non lucratif qui s’intéresse aux questions de transition énergétique. Sa publication est attendue début 2022.

Qu’est-ce que l’Accélérateur de transition?

Il s’agit d’un organisme à but non lucratif fondé au printemps 2019. Il se propose de trouver de nouvelles solutions pour transformer des régions et des secteurs et répondre aux changements climatiques.

En plus de l’hydrogène, l’Accélérateur dit aussi travailler sur les questions de transport personnel, d’agroalimentaire et d’électrification.

L’Accélérateur s’appuie sur trois directeurs de recherche : James Meadowcroft, professeur en sciences politiques à l’Université Carleton, Normand Mousseau, professeur de physique à l’Université de Montréal et David Layzell directeur de l’initiative CESAR à l’Université de Calgary. Son travail le conduit toutefois à s’allier avec des municipalités, des entreprises et des chercheurs.

L’organisme a été financé au départ par cinq fondations philanthropiques : la fondation Ivey, Jarislowsky, McConnell, la fondation familiale Trottier et la fondation communautaire d’Edmonton.