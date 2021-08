Nathalie-Ann Pelchat se lance dans la course à la mairie de Senneterre

Nathalie-Ann Pelchat, qui occupe un poste de conseillère municipale depuis 2017, dit vouloir poursuivre le travail amorcé par le maire Matte.

J’arrivais à la fin de mon mandat et je ne me voyais pas quitter avec plusieurs dossiers en cours et à compléter. Avec le départ de M. Matte, je me suis dit que ça serait une belle opportunité de me lancer à la mairie. C’est un beau défi de remplacer quelqu’un qui a été maire pendant 19 ans, mais je ne me laisse pas intimider par ça. Je veux apporter ma touche et ma couleur dans l’organisation de la ville.

Agente en services financiers à la SADC de Barraute-Senneterre-Quévillon, Nathalie-Ann Pelchat a multiplié les implications dans sa communauté, notamment aux niveaux scolaire et sportif. Elle a aussi été présidente des Fêtes du 100e de Senneterre en 2019.