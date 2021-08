Le parc Adrien-Gilbert officiellement inauguré à La Baie

L'investissement de 350 000 $ comprend des nouveaux modules d'entraînement, un parcours ninja et une piste d'athlétisme en terre battue pour petits et grands. Le parc avait été complété en bonne partie l'an dernier, mais un bateau et le parcours ninja pour les 0-5 ans se sont ajoutés cette année.

Nos conseillers techniques à la ville nous ont conseillé une piste en terre battue en disant que les athlètes aimaient mieux ça parce que c'était moins dur sur les articulations. On a eu des collaborateurs, des collaboratrices, qui nous ont démontré que la population, c'était le genre de créneau dont elle avait de besoin. On part du 0 pour aller jusqu'à 100 ans , a expliqué le conseiller municipal Raynald Simard.

Après plusieurs autres parcs en ville, c'est autour de celui situé derrière le Théâtre du Palais municipal de subir une cure de rajeunissement. On prend des endroits qui sont déjà connus du public et on les remet à niveau. On les revampe , a indiqué la mairesse de Saguenay, Josée Néron. Il remplace l'ancien stade Adrien-Gilbert qui possédait beaucoup moins d'infrastructures.

À Melbourne en 1956

L'haltérophile a participé aux Jeux de Melbourne en Australie en 1956. Il avait alors décroché la huitième place. Il a aussi remporté des titres dans des compétitions telles que les Jeux du Commonwealth.

L'inauguration a été un grand moment pour la famille de l'athlète. Encore aujourd'hui, un sentiment de fierté gagne les Gilbert lorsqu'ils évoquent les exploits d'Adrien, 11 ans après sa mort. Aujourd'hui, c'est vraiment une consécration. Qu'un stade avec un terrain de soccer, une piste d'athlétisme, c'est toutes des disciplines olympiques, moi je suis sûr qu'il est très heureux. C'est sûr qu'il y a un gros party au ciel présentement , s'est réjoui Carl Gilbert, neveu d'Adrien, et coorganisateur de la cérémonie.

Le parc Adrien-Gilbert offre désormais un parcours de type ninja. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Selon Roméo Boivin, qui possède une collection d'objets ayant appartenu à Adrien Gilbert, l'athlète olympique est à peu près disparu de la mémoire collective. Il n'a pas eu d'enfants, puis ça fait 11 ans qu'il est décédé. Alors Adrien est un peu oublié par la génération des baby-boomers en descendant. Il fallait le ressortir de la poussière , a-t-il souligné.

Pour ses proches, le parc n'est qu'un début pour faire connaître le nom d'Adrien Gilbert aux futures générations. Ils aimeraient voir une exposition permanente sur l'athlète dans la municipalité. On aimerait ça que les gens maintenant puissent dire : "Oui, Adrien Gilbert, je sais c'est qui. Je sais que c'est le premier athlète du Saguenay-Lac-Saint-Jean à avoir participé aux Jeux olympiques et avoir pavé la voie aux autres athlètes de la région." C'est sûr qu'on aimerait ça qu'il y ait un petit musée , a reconnu Raynald Simard.

Ça prend du temps, mais c'est comme un clou. Il faut toujours cogner tant que le clou n'est pas rentré , a ajouté Roméo Boivin.

D'après un reportage d'Arianne Béland