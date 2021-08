Santé, Internet : quelques enjeux pour les municipalités du Nord au congrès de l’AMO

L’événement se déroule jusqu’à mercredi de façon virtuelle pour une deuxième année consécutive, en raison des restrictions liées à la COVID-19.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, est membre du conseil d’administration de l’ AMOAssociation des municipalités de l’Ontario , en plus d’être président de l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO).

Il souligne que la pandémie et la vaccination sont des sujets qui retiennent l’attention.

Tout le monde a hâte de tomber à la normale. C’est le dossier le plus chaud , dit-il.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, souligne que la COVID-19 est un sujet important lors du congrès virtuel de l'Association des municipalités de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Le maire Sigouin note aussi quelques autres sujets liés à la santé, notamment la crise des opioïdes qui coûte la vie à de nombreuses personnes et les besoins en logement.

Il y a des sans-abri dans le Nord de l’Ontario. C’est un sujet qui est très, très parlé. Qu’est-ce qu’il faut faire pour essayer d’améliorer ça? Une citation de :Roger Sigouin, maire de Hearst.

Mairesse de la petite municipalité de Moonbeam, Nicole Fortier-Levesque fait aussi partie du conseil d’administration de l’ AMOAssociation des municipalités de l’Ontario et du conseil d’administration de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario (FONOM).

Selon Mme Fortier-Levesque, l’association demande au gouvernement provincial de trouver des solutions pour mieux gérer les questions de santé mentale et de dépendance.

Ça fait référence aux opioïdes, au logement abordable, à l'accessibilité aux services et aux ressources financières et physiques comme, par exemple, le transport , dit-elle.

Les besoins des gens du Nord sont différents des besoins des gens du Sud. On doit absolument s’attarder à ça pour être en mesure de procurer de meilleurs soins, de meilleurs services. Une citation de :Nicole Fortier-Levesque, maire de Moonbeam

Nicole Fortier Levesque, maire de Moonbeam, souligne la nécessité de l'accès à Internet haute vitesse. Photo : Nicole Fortier Levesque

Mme Fortier-Levesque réitère le besoin d’étendre l'accès à Internet haute vitesse partout dans le Nord de l’Ontario.

Selon elle, la pandémie a confirmé qu’il s’agit d’un service essentiel avec l’apprentissage en ligne à la maison et le télétravail.

C’est un dossier prioritaire pour le gouvernement et la ministre nous l'a dit ce matin. Le gouvernement a investi plusieurs milliards de dollars pour que ces services-là soient plus accessibles. Mais si on ne dit rien, ça peut prendre plus de temps , affirme Mme Fortier-Levesque.

Par ailleurs, la FONOMFédération des municipalités du Nord de l’Ontario demande au ministre des Transports de l’Ontario d’envisager un projet de cinq ans pour appuyer les aéroports des cinq grandes villes du Nord de l’Ontario.

L’organisme demande aussi la conclusion d’accords d’entraide avec les départements des incendies locaux pour l’aide fournie dans les régions non incorporées.