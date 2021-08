Nous allons évoquer , lors des négociations qui s'ouvriront le 30 août au Mexique sous la médiation de la Norvège, l'ouverture d'un dialogue direct avec le gouvernement américain pour aborder toutes les questions bilatérales , a déclaré M. Maduro lors d'une conférence de presse.

Nous sommes toujours prêts, mais [les États-Unis] doivent cesser leur arrogance, leur haine et leur mépris , a-t-il poursuivi.

Les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Venezuela sont rompues depuis que Washington a reconnu en janvier 2019 le dirigeant de l'opposition Juan Guaido comme président par intérim, à l'instar de près d'une soixantaine de pays.

L'administration de l'ex-président Donald Trump qualifiait M. Maduro de dictateur depuis sa réélection en 2018 entachée de graves soupçons de fraude, et a multiplié les sanctions économiques, dont un embargo pétrolier.

Cependant, M. Maduro a assuré avoir eu un dialogue indirect et un dialogue sous diverses formes avec le gouvernement de Donald Trump .

Changement de ton

À l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, le dirigeant socialiste successeur d'Hugo Chavez (1999-2013) s'était montré enclin à renouer le dialogue avec le président démocrate.

J'espère qu'après cette table ronde, des canaux de contact, de dialogue et de négociation pourront être ouverts avec le gouvernement des États-Unis , a dit M. Maduro.

Le gouvernement vénézuélien et l'opposition ont lancé vendredi au Mexique un nouveau cycle de négociations, après l'échec des discussions à la Barbade en 2019 et en République dominicaine en 2018, pour mettre fin à la crise politique et économique qui mine le Venezuela.

Les États-Unis, le Canada et l'Union européenne ont salué la reprise des pourparlers, réitérant leur offre de lever les sanctions qui pèsent sur le pays en cas de réussite.