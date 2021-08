Tremblement de terre en Haïti : les membres de la diaspora sollicités pour aider

Amikley Fontaine, leader communautaire de la diaspora haïtienne de Toronto, demande que les gouvernements ontarien et canadien participent à envoyer de l’aide à la population haïtienne, qui a subi un deuxième tremblement de terre majeur en 11 ans.

Le puissant séisme de magnitude 7,2 survenu samedi dans le sud-ouest d’Haïti a fait au moins 1297 morts et plus de 5700 blessés.

Il y a pas mal d’écoles qui ont été détruites et l’école recommence bientôt en Haïti, il y a des initiatives qui ont été organisées et des fondations qui récoltent de l’argent pour envoyer là-bas, nous en appelons à la générosité des gouvernements, de la diaspora haïtienne et du public , indique M. Fontaine.

Celui-ci fait remarquer que la situation de la Perle des Antilles depuis le séisme de 2010 n'était déjà pas favorable à la reconstruction.

Le président et fondateur de la Fondation Sylvenie Lindor, Amikley Lindor, est un leader de la communauté haïtienne à Toronto. Photo : Radio-Canada / Pelin Sidki

Le pays a été transformé en république d’ONG, l’aide qui a été envoyée est allée à acheter des voitures de luxe et la location de chambres d’hôtels, l’aide n’est pas allée à ceux qui en ont besoin , déplore-t-il.

Pierre-Rigaud Charleus, membre de la diaspora haïtienne, veut contribuer à l’effort pour aider Haïti.

La tragédie est arrivée en Haïti en fin de semaine, c’est aujourd’hui qu’on reste en communication pour savoir quelles sont les réponses à mettre en place pour pouvoir organiser quelque chose pour ces gens qui sont là-bas , explique-t-il.

Des rapports d’organismes non gouvernementaux sur place font état de manque de matériels de soins et d’autres équipements pour prendre soin des blessés.