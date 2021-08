Une nouvelle formation en cybersécurité voit le jour au Manitoba

La demande globale d’experts en cybersécurité est élevée depuis plusieurs années déjà, mais celle-ci s’est accentuée au cours de la dernière année.

Entre 40 000 et 50 000 professionnels seront recherchés au Canada d’ici 2023 , affirme la directrice générale du programme d'études CyberWave, Katy Knight.

Ce nouveau programme a été mis en place par le Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT), un établissement d'enseignement postsecondaire basé à Winnipeg et qui offre des enseignements axés sur les domaines des métiers spécialisés, comme les technologies de l’information, les soins de santé et les services sociaux.

Tout le monde peut se former

Néanmoins, pas besoin d’être un expert en informatique pour se lancer dans une formation en cybersécurité.

Il n’y a pas de voies royales pour lancer sa carrière dans le domaine , insiste Katy Knight. Même si les gens n’ont pas de compétences techniques en informatique, je leur conseillerais de ne pas fermer la porte pour autant. Tout le monde peut acquérir des compétences techniques.

Un système d’évaluation est disponible sur le site de CyberWave, permettant aux intéressés d'évaluer leur niveau de compétence.

Six cours d’apprentissage rapide en cybersécurité sont ensuite disponibles. Cela va du niveau débutant, si vous ne connaissez rien à ce monde-là, jusqu’au niveau expert , reprend Mme Knight.

Ces cours, qui sont tous uniquement en ligne et en anglais, peuvent se faire en trois à cinq semaines, selon CyberWave.

Katy Knight espère attirer entre 30 et 35 étudiants pour débuter.

Augmentation de plus de 300 % de la cybercriminalité

Si les experts en sécurité informatique sont si recherchés, c’est en partie parce que la cybercriminalité est en forte augmentation.

Elle a augmenté de 330 % depuis janvier 2020 , mentionne Katy Knight. Un récent article du magazine Forbes parlait même d’une hausse de 440 %!

Or, les attaques malveillantes sur Internet peuvent poser de sérieux problèmes.

Dans plusieurs pays, comme en France ou en Irlande, des hôpitaux et des systèmes de santé ont été paralysés par des attaques informatiques au plus fort des crises de la COVID-19 que traversaient ces pays. En octobre 2020, c'étaient au tour d'hôpitaux au Canada et aux États-Unis d'être visés.

Mais, en réalité, ce sont l’ensemble des secteurs économiques qui se sont révélés vulnérables à ce genre d’attaques.

Le secteur pétrolier, primordial pour le fonctionnement de l’économie mondiale, n’est pas épargné.

En mai, des pirates informatiques avaient réussi à pirater un oléoduc américain, interrompant du même coup les livraisons de pétrole.