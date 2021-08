Le nombre d’infections à la syphilis grimpe en flèche en Alberta pour atteindre son plus haut sommet en 70 ans.

Le nombre de cas a explosé depuis l’année 2000, où à cette période, il y avait seulement 17 cas déclarés.

En 2020, ce décompte était de 2509 à travers la province.

Il y a eu 765 cas de syphilis répertoriés en Alberta pour les trois premiers mois de 2021.

C’est le taux le plus élevé [d’infections] que nous ayons vu depuis les années 1940, ce qui est, bien sûr, l'ère préantibiotique , révèle la spécialiste en maladies infectieuses à l’Hôpital Royal Alexandra à Edmonton, Dre Ameeta Singh.

Près de la moitié des cas signalés proviennent d’Edmonton. Le nombre d’infections dans la capitale albertaine est trois fois supérieur à celui de Calgary, en plus d'afficher un des taux les plus élevés de syphilis au Canada.

Depuis juillet 2019, la situation est reconnue comme une épidémie par la province.

Nous apercevons un taux terrifiant de cas de syphilis, et ce, malgré tous les progrès [dans le domaine de la santé]. Une citation de :Dre Ameeta Singh, spécialiste en maladies infectieuses à l’Hôpital Royal Alexandra, à Edmonton

Protégez-vous

Cette situation s'explique en partie par la montée en popularité des applications de rencontres sociales, comme Facebook, estime la Dre Sing. Les gens prennent peut-être moins de précautions pour utiliser de moins en moins de condoms , ajoute-t-elle.

Il existe aussi un lien significatif entre l’usage de méthamphétamine et les infections transmises sexuellement (ITS). Non seulement cette drogue stimule la libido, mais elle encourage également les comportements risqués , soulève Dre Singh.

Edmonton a également le taux le plus élevé de consommation de méthamphétamine par habitant, selon une enquête sur les eaux usées  (Nouvelle fenêtre) de Statistique Canada.

Une menace pour la santé publique

La syphilis est citée par la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Deena Hinshaw, comme l'une des menaces pour la santé publique laissée hors de contrôle. Selon elle, les ressources allouées pour la lutte contre la COVID-19 empêchent une réponse efficace des autorités sanitaires envers cette ITS.

Le retrait controversé des mesures sanitaires par l'Alberta, annoncé fin juillet, doit permettre de consacrer plus de ressources pour combattre ces menaces, selon la Dre Hinshaw.

La syphilis est une infection bactérienne, transmise généralement lors de contacts sexuels. Elle touche des millions de personnes dans le monde chaque année et peut causer la mort si aucun traitement n’est pris.

La pénicilline peut être utilisée pour guérir l’infection. Remarquablement, la bactérie n'a pas développé de résistance à la pénicilline , précise la Dre Ameeta Singh.

Avec des informations de Liam Harrap, pour CBC