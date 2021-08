Plus tôt en août, l’établissement avait affirmé qu’il n'imposerait pas de vaccination contre la COVID-19 sur son campus.

Le 11 août, l’Université était revenue une première fois sur sa politique en rendant obligatoire la vaccination pour les étudiants logeant dans les résidences et les athlètes.

La nouvelle modification annoncée lundi découle d’une forte recommandation de la médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts (SPSD), la Dre Penny Sutcliffe, et de la consultation des groupes syndicaux et des dirigeants des associations étudiantes , a expliqué le recteur Robert Haché dans une lettre adressée aux étudiants.

Robert Haché est recteur et vice-chancelier de l’Université Laurentienne. Photo : Université Laurentienne

La lettre évoque notamment des craintes liées au variant delta.

Des exceptions

Toute personne non pleinement vaccinée qui viendra sur le campus après le 8 septembre fera l’objet de mesures comme le dépistage.

Ailleurs en Ontario, des universités et des collèges demandent à leurs étudiants d'être vaccinés pour vivre ou apprendre sur le campus. (Archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales ou d’autres motifs reconnus par le Code des droits de la personne de l’Ontario pourront demander une adaptation.

Au cours des prochaines semaines, un autobus de vaccination s’installera temporairement sur le campus avant le début des cours afin de faciliter le processus pour les étudiants.

La Laurentienne continuera d’appliquer d’autres mesures sanitaires et de sécurité, y compris le port d’un couvre-visage à l’intérieur, le maintien de l’écart sanitaire et le nettoyage approfondi.

L'Université emboîte le pas à d'autres établissements postsecondaires ontariens qui exigent la vaccination obligatoire sur leurs campus respectifs.