L’Agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) dit avoir repéré 11 accidents depuis 2018 de Tesla qui ont heurté des véhicules sur des scènes d’accidents routiers où des premiers répondants utilisaient des feux clignotants, des fusées éclairantes, un panneau fléché lumineux ou des cônes avertissant des dangers.

Parmi ces collisions, 17 personnes ont été blessées et une a été tuée.

L'enquête porte sur 765 000 véhicules, soit presque tous les véhicules Tesla vendus aux États-Unis depuis le début de la vente du modèle 2014.

Le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis (NTSB), qui a également enquêté sur certains des accidents avec des véhicules Tesla remontant à 2016, a recommandé à la NHTSA et à Tesla de limiter l'utilisation de la fonction pilote automatique aux zones où elle peut fonctionner en toute sécurité. Le NTSB a également recommandé à l’agence d'exiger que Tesla dispose d'un meilleur système pour faire en sorte que les conducteurs soient attentifs.

L’agence n'a donné suite à aucune de ces recommandations. Le NTSB n'a aucun pouvoir contraignant, et ne peut que faire des recommandations aux autres agences fédérales.

31 accidents depuis juin 2016

La NHTSA a envoyé des équipes enquêter sur 31 accidents impliquant des systèmes d'aide à la conduite partiellement automatisés depuis juin 2016. Parmi ces accidents, 25 impliquaient le système de pilote automatique de Tesla, dans lesquels 10 décès ont été signalés, selon les données publiées par l'agence.

Les collisions avec des véhicules d'urgence citées par la NHTSA ont commencé le 22 janvier 2018 à Culver City, en Californie, près de Los Angeles, lorsqu'une Tesla utilisant le pilote automatique a heurté un camion de pompiers stationné, qui occupait partiellement les voies de circulation et envoyait des signaux avec ses feux clignotants. Les équipes d’urgence s'occupaient d'un autre accident à ce moment-là.

Depuis, l'agence a indiqué que des accidents se sont produits à Laguna Beach, en Californie, à Norwalk, dans le Connecticut, à Cloverdale, en Indiana, à West Bridgewater, dans le Massachusetts, dans le comté de Cochise, en Arizona, à Charlotte, en Caroline du Nord, dans le comté de Montgomery, au Texas, à Lansing, dans le Michigan, et à Miami, en Floride.

L'enquête évaluera les technologies et les méthodes utilisées pour surveiller, aider et faire respecter l'engagement du conducteur dans la tâche de conduite dynamique pendant le fonctionnement de l'autopilote , indique la NHTSA dans ses documents d'enquête.

En outre, l'enquête portera sur la détection des objets et des événements par le système, ainsi que sur les endroits où il est autorisé à fonctionner. La NHTSA indique qu'elle examinera les circonstances contribuant aux accidents, ainsi que des accidents similaires.

La NHTSA blâmée après un décès en 2019

Le mode pilote automatique a souvent été utilisé à mauvais escient par les conducteurs de Tesla, qui ont été pris en train de conduire en état d'ébriété, ou même de monter sur le siège arrière alors qu'une voiture roulait sur une autoroute californienne. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Cette enquête intervient après que le Conseil national de sécurité des transports eut blâmé les réglementations laxistes de la NHTSA pour deux collisions de Tesla qui se sont écrasées sous des camions semi-remorques qui se croisaient.

Le NTSB a pris la décision inhabituelle d'attribuer une partie du blâme à la NHTSA, l'accusant de ne pas avoir veillé à ce que les constructeurs automobiles mettent en place des mesures de protection pour limiter l'utilisation des systèmes de conduite électroniques.

Ces accusations découlent d'une enquête sur un accident survenu en 2019 à Delray Beach, en Floride, qui a causé la mort d'un conducteur de 50 ans d'une Tesla Modèle 3. La voiture roulait avec le pilote automatique lorsque ni le conducteur ni le système autopilote n'ont freiné ou essayé d'éviter un tracteur semi-remorque qui croisait sa route.

Nous sommes heureux de voir que la NHTSA reconnaît enfin notre appel de longue date à enquêter sur Tesla, pour avoir mis sur la route une technologie qui sera vraisemblablement mal utilisée, d'une manière qui entraîne des accidents, des blessures et des décès , a déclaré Jason Levine, directeur général du Center for Auto Safety, un groupe de défense à but non lucratif.

S'il y a quelque chose, cette enquête doit aller bien au-delà des accidents avec des véhicules d’urgence, car le danger concerne tous les conducteurs, les passagers et les piétons lorsque l’autopilote est en fonction.

Un rappel probable

L'enquête pourrait cependant conduire à un rappel ou à d'autres mesures de performance par la NHTSA.

La NHTSA rappelle au public qu'aucun véhicule à moteur disponible dans le commerce aujourd'hui n'est capable de se conduire tout seul , a déclaré l'agence dans un communiqué. Chaque véhicule disponible nécessite qu'un conducteur humain en ait le contrôle à tout moment, et toutes les lois des États tiennent les conducteurs humains responsables du fonctionnement de leur véhicule.

L'agence a déclaré qu'elle disposait de solides outils d'application pour protéger le public et enquêter sur les problèmes de sécurité potentiels, et qu'elle agirait lorsqu'elle trouverait des preuves de non-conformité ou de risque déraisonnable pour la sécurité .

En juin, la NHTSA a ordonné à tous les constructeurs automobiles de signaler tout accident avec des véhicules entièrement autonomes ou des systèmes d'aide à la conduite partiellement automatisés.

L’Associated Press a communiqué avec Tesla lundi, pour que la compagnie, qui a dissous son bureau de relations avec les médias, commente l’affaire.

Les actions de Tesla Inc., dont le siège social est à Palo Alto, en Californie, ont chuté de 3,5 % à l'ouverture des marchés lundi.