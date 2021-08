Le candidat libéral Martin Francoeur propose de changer le nom du parc Hector-Louis-Langevin

Le candidat libéral Martin Francoeur soutiendrait la Ville de Trois-Rivières et le Port de Trois-Rivières s'ils choisissaient de changer le nom du parc Hector-Louis-Langevin.

Si telle est la volonté des autorités de l’administration portuaire de Trois-Rivières et de la Ville de Trois-Rivières, je vais me faire un devoir et un plaisir de les soutenir dans cette démarche , a expliqué le candidat lors de son premier point de presse depuis le déclenchement des élections.

Au moment de l’annonce, il n’avait toujours pas rencontré les représentants du Port et des communautés autochtones.

Ce sont très certainement des gens à qui je veux parler , a mentionné Martin Francoeur au sujet du Conseil de la Nation Atikamekw et du Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières.

Rappelons qu’Hector-Louis Langevin a travaillé à la création des pensionnats autochtones sous l’ère du gouvernement de John A. Macdonald. Il avait fait les manchettes quelques fois dans les dernières années alors que son nom a été retiré de la toponymie de certains édifices, notamment fédéraux.

Je demeure convaincu que lorsqu’une personne commet des crimes, cette personne-là ne mérite pas d’avoir un hommage dans la toponymie , pense Martin Francoeur.

L’ancien éditorialiste veut voir siéger un représentant des Premières Nations sur le conseil d’administration du Port des Trois-Rivières.

« Je pense que ce serait la moindre des choses qu'on leur permette d'avoir une voix au sein d'une administration qui est sur leur territoire ancestral non cédé. Je pense qu'ils ont un mot à dire, et je vais soutenir activement les gens de l'administration portuaire dans cette démarche », conclut-il.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger