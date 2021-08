Comme chaque soir ou presque, l’équipe de la Société temporaire de prévention des surdoses de Sudbury (STOP) installe tranquillement une tente. Cette fois, cinq bénévoles se partagent les tâches, dont deux infirmières.

Dans leurs sacs, on retrouve des bananes, de la nourriture pour chien, mais surtout, du matériel d’injection stérile et de la naloxone, un antidote temporaire aux surdoses liées aux opioïdes.

L’objectif est clair : offrir à ceux fréquentant le parc un endroit sécuritaire pour consommer leurs substances, comme la municipalité ne dispose pas encore d’un centre d’injection supervisée.

Je me sens en sécurité ici , dit simplement Drew Patriots , à l'intérieur de la tente d'injection. Son nom de famille a été changé afin de préserver son anonymat.

Le jeune homme consomme sa première dose de la soirée. À l’extérieur, un bénévole calcule le temps depuis l’injection et surveille son état de près.

Parmi les gens rassemblés autour de la tente d’injection du parc Mémorial, tous ont des amis qui ont succombé aux opioïdes. Drew n’a plus assez des doigts de ses mains pour compter les décès dans son entourage.

Cette année a été de la merde. J’ai perdu plus d’une dizaine d’amis, de membres de la famille, de gens que je connais dans la rue depuis toujours , dit-il.

Mon meilleur ami est mort l’autre jour , ajoute-t-il, la voix étouffée.

Avant cet événement, Drew assure qu’il progressait vers la sobriété. Je le voulais vraiment , dit-il.

Mais étant un toxicomane depuis presque toute ma vie, qui n'a pas d’outils pour gérer ses traumatismes sans avoir le réflexe de retourner directement à la seringue […] Ça fait que j’ai été repris dans la spirale, je ne sais même pas si je vais réussir à m’en sortir , laisse-t-il tomber.

Les bénévoles de STOP Sudbury font aussi la tournée des personnes en situation d'itinérance dans le quartier, avec un panier rempli de matériel d'injection stérile, de nourriture et de produits hygiéniques.

La pandémie a été difficile pour ceux aux prises avec une dépendance aux opioïdes en Ontario. Le nombre de décès liés aux surdoses d'opioïdes a bondi de 60 % en 2020, selon les chiffres de la santé publique.

C’est à Sudbury, dans le Nord-Est de l’Ontario, que l’on retrouve le taux de décès le plus élevé de la province, toutes proportions démographiques gardées. La région, qui compte moins de 200 000 personnes, a enterré une centaine de ses résidents lors de la première année de pandémie, selon les données du bureau de santé publique local.

Ce dernier a également signalé vendredi que le nombre de surdoses était anormalement élevé en raison de drogues plus puissantes qu'à l'habitude, un avertissement qui revient ponctuellement depuis de nombreux mois.

La communauté attend l'ouverture d'un premier centre d’injection supervisée depuis des années. Après avoir cherché en vain un édifice pour l’héberger, elle s'approche finalement de son but : un centre d’injection temporaire pourrait être installé dans des roulottes à quelques centaines de mètres du parc Mémorial prochainement, à condition d'obtenir les dernières autorisations.

Au moment d'écrire ces lignes, ni la municipalité du Grand Sudbury ni la santé publique n'a pu confirmer à Radio-Canada l'avancement du projet.

Entre-temps, les bénévoles de STOPSociété temporaire de prévention des surdoses temporaires de Sudbury Sudbury, comme l'infirmière Karla Ghartey, cherchent des façons de limiter les décès.

On est ici parce qu'on se soucie de notre communauté. On s’en fout, si les gens consomment. S’ils sont ici, c’est qu’ils font partie de notre communauté, alors on se soucie d’eux.

Une citation de :Karla Ghartey, infirmière et bénévole