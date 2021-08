Élections fédérales 2021 : quels sont les enjeux prioritaires dans la région?

Alors que le pays est plongé en campagne électorale fédérale, les enjeux prioritaires des municipalités et des régions varient en fonction de la réalité de chacune. Toutefois, il y a des thèmes, des dossiers et des enjeux qui reviennent et qui se ressemblent, qu’on soit en Outaouais, à Ottawa ou encore dans l’est ontarien.

La relance économique, sous plusieurs facettes

Du soutien aux entreprises en région rurale

La mairesse de Chelsea et préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, Caryl Green, aimerait qu’une aide financière soit apportée aux activités touristiques et aux restaurants, par exemple, se trouvant dans des secteurs plus éloignés des centres urbains, afin de les soutenir à travers leur relance économique post-pandémie.

Des gens font la file devant le restaurant Biscotti & Cie de Chelsea (archives). Photo : Radio-Canada

La préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, aimerait également que de l’aide soit fournie pour les petites entreprises, tout comme de l’aide financière puisse être apportée afin de soutenir ces dernières dans la formation de la main-d'œuvre.

La relance des centres-villes

Pour la Ville de Gatineau, la relance du centre-ville est un enjeu de grande importance dans le cadre des élections fédérales, selon le maire Maxime Pedneaud-Jobin, puisqu’il n’est pas prévu, pour l'instant, que l'ensemble des fonctionnaires reviennent dans les tours à bureaux du centre-ville.

Du côté Ottawa, les investissements dédiés aux infrastructures et à des zones comme celle du marché By, par exemple, font partie des priorités de l’administration municipale.

L’agriculture et la crise de l’industrie forestière

L’agriculture constitue l’un des dossiers prioritaires sur la table, pour le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau et maire de Thurso, Benoit Lauzon, et la préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de Pontiac, Jane Toller.

M. Lauzon ajoute, pour sa part, que les entreprises de l’industrie forestière en Outaouais souffrent et toutes les ententes avec les Américains doivent être réglées le plus rapidement possible par le prochain gouvernement .

L'agriculture est l'un des enjeux prioritaires pour les MRC de Pontiac et de Papineau (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Le transport en commun

L'enjeu le plus important pour Gatineau, c'est le financement du tramway , lance sans hésitation Maxime Pedneaud-Jobin, qui entend suivre attentivement l'évolution de ce dossier.

Je sais que les travaux allaient bon train entre le fédéral et le gouvernement du Québec, mais il faut que l'ensemble des partis s'engage à financer le projet de tramway. On est très avancé et c'est la dernière étape à franchir , poursuit-il. Vendredi, la Commission de la capitale nationale (CCN) avait annoncé avoir remis sa recommandation au gouvernement fédéral concernant le tracé du tramway.

Une prévisualisation du secteur du centre-ville de Hull avec le circuit du tramway. Photo : photo de courtoisie

Pour Caryl Green, le transport en commun, incluant l’offre de service de transport adapté, doit faire partie des priorités, particulièrement dans les régions plus éloignées des villes. Je veux qu’on sorte de la COVID avec un transport en commun qui est prêt pour la relance , dit-elle.

C’est très important pour le développement de nos communautés. Sinon, on voit souvent un exode des jeunes, mais aussi des personnes âgées. Alors, le transport en commun peut appuyer tout le social de nos communautés , explique Mme Green.

Même son de cloche pour Benoit Lauzon, préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau, qui estime que le transport en commun ne doit pas être négligé dans les régions et que le fédéral est l’instance gouvernementale ayant la plus grande influence dans ce dossier.

Cet enjeu est tout aussi important à Ottawa, où la Ville a réaffirmé l’importance de voir les investissements en ce sens, particulièrement pour la troisième phase du train léger, explique le conseiller municipal de la Basse-Ville, Côte-de-Sable et Vanier, Mathieu Fleury.

L’environnement et les changements climatiques

Ce n’est pas juste d’avoir des taxes sur l’essence pour récolter de l’argent, mais c’est vraiment d’attaquer le dossier de l’environnement , explique le président des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), Stéphane Sarrazin. Selon lui, il faudrait notamment s’assurer que les entreprises respectent les règlements et les lois liés à la protection de l’environnement.

La mairesse de Chelsea et préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, Caryl Green, estime que, sur cet enjeu, le fédéral peut appuyer les municipalités locales pour mettre en place plus de mesures d'adaptation et être prêts pour les prochaines vagues de chaleur, inondations [et] les grandes pluies qu'on reçoit .

La rue Jacques-Cartier, à Gatineau, inondée, le 16 mai 2019. Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

Cet avis est également partagé par le maire de Gatineau, qui considère qu' on est dans une situation d’urgence en matière d’environnement et j’espère que cela va être un débat qui va être au cœur des discussions de la campagne fédérale .

L’accès à Internet haute vitesse

Même si de nombreuses annonces ont été faites en ce sens au cours des dernières années, le télétravail et l’école à distance en raison de la pandémie de COVID-19 ont néanmoins rendu cet enjeu de plus en plus urgent, et ce, autant en Outaouais que dans l’est ontarien.

L’argent est là, mais on n’a pas le service, encore , soutient Caryl Green. Ce n’est pas juste de faire la promesse pour l’argent, mais aussi de livrer l’infrastructure et peut-être plus vite que prévu si c’est possible , ajoute-t-elle.

À Lac-Sainte-Marie, situé à une heure au nord de Gatineau, bien des résidents souhaitaient avoir accès à une connexion Internet haute vitesse semblable à celle disponible au sud du lac Pemichangan (archives). Photo : Radio-Canada / David Richard

Bien que des investissements aient été annoncés en ce sens, que des progrès aient été faits et que des projets soient en cours afin d’améliorer l’accès à Internet haute vitesse, il y a encore du chemin à faire pour y connecter toute la population rurale.

On ne peut pas dire qu’on va de l’arrière. On continue à aller de l’avant , soutient Stéphane Sarrazin, qui ne cache pas que, malgré tout, pour Glengarry-Prescott-Russell, il y a un grand manque à gagner encore de ce côté .

Les logements

Cet enjeu se retrouve au haut de la liste des priorités pour Ottawa et Gatineau en vue des élections fédérales, alors que ces deux villes font face à une pénurie de logements abordables. Par exemple, à Ottawa, plus de 11 000 personnes seraient en attente de logement abordable, selon le conseiller municipal ottavien Mathieu Fleury.

Le dossier des logements abordables fait également partie des priorités des MRCMunicipalité régionale de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau. Pour Chantal Lamarche, elle souhaiterait que les programmes fédéraux pour les logements sociaux ne soient pas mur-à-mur au Canada et que ceux-ci soient adaptés pour les petites municipalités rurales de comtés.

Des enjeux additionnels

La préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, aimerait qu’une attention particulière et adaptée soit portée vers les petites communautés rurales, puisqu’elles ne vivent pas toutes la même réalité.

Pour Caryl Green de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, la réconciliation avec les peuples autochtones constitue un dossier majeur envers lequel doit s’engager le prochain gouvernement fédéral, comme tous les autres ordres de gouvernement.

Avec les informations de Nafi Alibert, Rémi Authier, Denis Babin et Laurie Trudel