Ray Charles intronisé au Temple de la renommée de la musique country

L’interprète de Hit the Road Jack a entre autres révélé le potentiel commercial de la musique country avec son album Modern Sounds in Country and Western Music, publié en 1962.

Le musicien avait alors interprété à sa façon plusieurs classiques de la musique country. L’album avait connu un succès commercial tant chez les auditoires blancs que noirs en mélangeant le country et le soul, notamment avec la chanson I Can’t Stop Loving You.

Outre Ray Charles, le duo The Judds, composé de Naomi et Wynonna Judd, sera également intronisé. Les deux femmes ont formé le duo country le plus populaire des années 1980 aux États-Unis avec plus d’une douzaine de chansons qui ont atteint le sommet des palmarès, dont Mama et Love Can Build a Bridge.