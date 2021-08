Deux nouveaux cas de COVID-19 à l'Î.-P.-É.

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Heather Morrison, a annoncé lundi deux nouveaux cas de COVID-19 à l'Île-du-Prince-Édouard. Il s'agit d'un individu âgé de 10 à 19 ans et un second dans la vingtaine.

La recherche des contacts est terminée et les individus sont en isolement. L'Île-du-Prince-Édouard compte actuellement sept cas actifs de COVID-19.

Avis d'exposition pour un vol

Toute personne ayant voyagé à bord du vol 634 d'Air Canada de Toronto à Charlottetown, dont le départ a eu lieu le 11 août et l'arrivée le 12 août, ou le départ 14 août et l'arrivée le 15 août, est invitée à surveiller étroitement l'apparition de symptômes. Le cas échéant, il est recommandé de s'auto-isoler et de se rendre dans une clinique de dépistage.

71,6 % des résidents pleinement vaccinés

En date du samedi 14 août, 71,6 % des résidents admissibles de la province ont été entièrement vaccinés avec deux doses de vaccin COVID-19. Au total, 90 % des résidents admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin.

Les autorités sanitaires rappellent que les habitants de l'Île sont encouragés à se faire vacciner contre le COVID-19. Les résidents âgés de 12 ans et plus qui souhaitent être immunisés auront l'occasion de recevoir le vaccin en 2021.