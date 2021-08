Une campagne électorale sous le signe de la COVID-19

Une seule certitude s'impose. D'ici le 20 septembre, les candidats devront se faire voir et entendre autrement qu'à l'habitude. Les stratégies de campagne devront tenir compte de la pandémie.

C'est ma première campagne électorale. Je la fais en temps de pandémie, je n'aurai pas connu autre chose. Sûrement qu'on va faire du porte-à-porte, mais on respectera les règles sanitaires en place , a raconté Louise Gravel, candidate conservatrice dans Jonquière.

Il est important de tenir compte des consignes des mesures sanitaires, c'est quelque chose à quoi je dois me conformer et respecter , a indiqué Marjolaine Étienne, candidate libérale dans Lac-Saint-Jean.

Un bain de foule qui a dérangé

Le bain de foule de Justin Trudeau de dimanche soir, dans sa circonscription de Papineau, n'est pas passé inaperçu. Je ne veux pas voir se reproduire ce qu'on a vu hier avec M. Trudeau où en un tournemain dans un bain de foule les règles de la santé publique sont laissées de côté, a déploré Mario Simard, député bloquiste sortant dans Jonquière. À ce moment-là, si on est responsable d'une éclosion, on aura de lourdes responsabilités à tenir. Je pense que c'était une très mauvaise image à envoyer hier lorsque M. Trudeau a pris un bain de foule.

Le recours au numérique

Le recours aux outils numériques pourrait représenter un avantage pour certains candidats. Toutefois, ils devront faire preuve d'équilibre entre les moyens de communication traditionnels et virtuels, estime Sophie Villeneuve, vice-présidente stratégie chez Catapulte communications.

Ils ont une possibilité de rejoindre plus de gens qu'avant, de parler pas nécessairement uniquement qu'aux convaincus. En y allant via les médias sociaux et traditionnels, on ne parle pas qu'à notre base. Souvent, quand les chefs de partis se rendent dans les rassemblements, ils parlent à des gens qui sont déjà convaincus, des militants. Maintenant, la chance qu'ils ont, c'est de rejoindre un auditoire plus vaste , a commenté Mme Villeneuve.

Au final, c'est l'intérêt porté à cette campagne électorale atypique qui pourrait en souffrir. Selon Damien Hallegatte, professeur en marketing à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), il sera plus difficile d'attirer l'attention sur la campagne.

Une campagne électorale, ça ne soulève pas beaucoup d'intérêt, pas vraiment les passions. Si on veut susciter un peu d'adhésion, bien le fait de voir des bains de foule, même si on n'y est pas, juste de voir des reportages sur les bains de foule, ça crée cet aspect humain dont on a besoin pour créer l'intérêt , a-t-il analysé.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson