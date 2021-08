Des maires ontariens veulent l’obligation vaccinale pour les travailleurs de la santé

Les municipalités du Grand Toronto et l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO) se sont prononcées en faveur de l’imposition de la vaccination pour les travailleurs de la santé dans les hôpitaux et dans les foyers de soins de longue durée.

Les maires de 11 municipalités composant le Grand Toronto et la région de Hamilton se sont prononcés en faveur de l’imposition de la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée.

Une décision en ce sens n’a pas encore été annoncée par le gouvernement Ford.

Le groupe de maires a par ailleurs appuyé la décision du gouvernement fédéral de rendre le vaccin obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux, ainsi que les passagers des avions et des trains.

Nous croyons que tous les gouvernements doivent agir le plus rapidement possible pour que cet enjeu de santé soit réglé et doivent tout faire pour encourager davantage de citoyens à se faire vacciner , peut-on lire dans le communiqué envoyé par l’association de maires.

Les maires disent craindre une quatrième vague de COVID-19 et l’impact d’un autre confinement sur l’économie de la région.

Les infirmières autorisées demandent plus de mesures

La RNAOAssociation des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario s’est elle aussi prononcée en faveur de l’imposition de la vaccination auprès des travailleurs de la santé en milieu hospitalier et dans les foyers de soins de longue durée.

La RNAO demande la vaccination obligatoire de tous les travailleurs de la santé et de l'éducation en Ontario. Photo : CBC/Evan Mitsui

La RNAOAssociation des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario demande par ailleurs au gouvernement Ford de mettre en place des mesures supplémentaires pour éviter d’autres morts en lien avec la COVID-19.

L'association souhaite ainsi que la vaccination obligatoire soit étendue à tous les travailleurs de la santé et tous les travailleurs de l’éducation.

En outre, toujours selon la RNAOAssociation des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario , l'Ontario devrait instaurer un passeport vaccinal pour accéder aux services non essentiels et activités plus risquées comme les concerts, les salles d’entraînement, les restaurants, les bars et les voyages de longue distance.

Le gouvernement Ford a bien agi en ne cheminant pas davantage dans son plan de déconfinement, selon la RNAOAssociation des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario , qui affirme que la situation sanitaire actuelle ne se prête pas au relâchement des mesures sanitaires, notamment en raison du variant Delta.

Cependant, ce n’est pas le même virus que nous avons combattu au printemps 2020, et le gouvernement ne répond pas à ce nouveau variant avec la force et la vigilance nécessaires , indique le président de la RNAOAssociation des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario Morgan Hoffarth.