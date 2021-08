Changements climatiques : Edmonton doit en faire plus selon des critiques

La stratégie d’Edmonton sur les changements climatiques a été adoptée en 2015 et ensuite révisée en 2019, quand Edmonton a déclaré l’état d’urgence climatique.

La stratégie prévoit une baisse des émissions d’Edmonton de 35 % d'ici 2025, de 50 % d'ici 2030. Aussi, la ville devrait être carboneutre d'ici 2050.

Le conseiller municipal Jon Dziadyk estime que la ville ne va pas assez loin, pas assez vite.

Pour moi, cette déclaration a juste servi à faire les gros titres, la ville n'agit pas différemment , dit-il.

Shafraaz Kaba, le co-président du comité de transition énergétique de la résilience climatique de la ville, fait aussi partie de ceux qui remettent en question les actions de la municipalité. Nous savons que nous n'en avons pas fait assez. Pour être honnête, chaque secteur de notre ville doit, franchement, faire beaucoup plus pour atténuer les impacts climatiques , affirme t-il.

Le conseiller Ben Henderson croit pour sa part que la déclaration de 2019 a été un appel à l'action.

Cette déclaration d'urgence climatique a radicalement changé les choses parce que cela a permis d'indiquer aux citoyens que nous allions devoir poser des gestes , fait-il valoir.

La Ville a adopté la même année une nouvelle politique sur la durabilité écologique de ses bâtiments et investi dans des programmes de transformation énergétique pour les propriétaires et les entreprises afin de financer des rénovations écologiques et l'installation de l’énergie solaire.

Edmonton a aussi mis en place la collecte du compost.

Pour s’attaquer à la question du transport, responsable de 30 % des émissions de gaz à effet de serre d'Edmonton, les pistes cyclables ont été élargies et améliorées.

Les pistes sont plus sécuritaires et cela ne me fait plus hésiter. J'enfourche maintenant mon vélo au lieu de monter dans ma voiture , explique Barbara Daly, chef de projet principal pour les stratégies environnementales à la Ville d’Edmonton.

Les travaux d'agrandissement du système de transport en commun d'Edmonton se poursuivent aussi.

Une partie de la stratégie de la ville comprenait également la construction d’une usine productrice d’énergie renouvelable qui devrait être opérationnelle d’ici 2024.

L’organisme Empower Me conçoit des programmes d'efficacité énergétique et d'éducation pour les membres des communautés marginalisées, comblant ainsi une lacune pour les immigrants et les nouveaux arrivants qui n'ont jamais profité des programmes, explique la cofondatrice Yasmine Abraham.

Les groupes sous-priorisés et sous représentés sont les plus touchés par les effets du changement climatique , dit Yasmine Abraham.

Si vous ne parlez pas anglais ou que vous ne lisez pas très bien l'anglais, si vous n'êtes pas à l'aise en ligne, si vous n'êtes pas à l'aise de décrocher le téléphone et d'appeler votre fournisseur de services publics, vous ne savez pas que vous pouvez avoir une remise par exemple pour certains travaux , déclare-t-elle.

Depuis août 2019, la Ville travaille avec Empower Me pour aider plus de 500 immigrants de la région d'Edmonton à profiter de ces types de programmes, affirme Yasmine Abraham.

Dans le cadre de la stratégie de transition énergétique de la Ville, l'administration commencera à rendre compte annuellement de sa mise en œuvre. La première mise à jour aura lieu au deuxième trimestre de 2022.

D'après un texte de Thandiwe Konguavi de CBC