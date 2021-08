Marilène Gill dresse le bilan de son dernier mandat...et en espère un nouveau

Parmi ceux-ci, la démocratisation de la pêche récréative dans le Saint-Laurent, pour lequel le Conseil des Pêches de Manicouagan a été créé.

Mme Gill souligne aussi sa tentative de créer un forum sur le désenclavement de la Côte-Nord.

Des travaux, qui ont été ralentis selon elle par la pandémie et par le déclenchement des élections fédérales dimanche.

À la suite des règles promulguées par la Santé publique du Québec, nous avons dû reporter l’évènement initialement prévu pour l’été 2020. Qu’à cela ne tienne, dès que le contexte sanitaire y sera favorable, nous poursuivrons le travail d’organisation de ce forum tant attendu , indique la politicienne.

Comme plusieurs politiciens de l’opposition, Marilène Gill condamne le choix du gouvernement Trudeau de lancer des élections alors qu’une quatrième vague de COVID-19 se dessine.

La députée de la Manicouagan rappelle aussi qu’elle a pu porter à la Chambre des communes le projet de loi C-253, relatif aux pensions de retraite des travailleurs. Le processus d’adoption du projet de loi a été arrêté en raison de la présente campagne électorale.

La députée Marilène Gill affirme qu'elle souhaite être réélue afin de compléter ces travaux.

On a eu énormément d'appui, et on a été entendus à la Chambre, donc on va revenir à la charge. Ce ne sera pas une surprise dans mes thèmes de campagne, quand on arrive aussi près du but. Soyez assurés qu'on va mettre les bouchées doubles mon équipe et moi bien sûr , a indiqué la politicienne lors d’une conférence de presse lundi avant-midi.

Pour l’instant, seuls le Bloc québécois et le parti conservateur ont présenté leur candidat pour la prochaine élection fédérale.

Avec les informations de Félix Lebel