Le centre de répartition d’urgence du N.-B. manque de personnel

De sept à huit répartiteurs étaient présents en fin de semaine, a confirmé par courriel Ambulance Nouveau-Brunswick.

En temps normal, on devrait plutôt en compter de 8 à 12 dans ce centre de répartition qui dessert l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Ces derniers sont chargés de répondre aux appels du 911, en plus de jouer un rôle d’intermédiaire avec les ambulances.

Selon les informations divulguées à Radio-Canada, ce problème persiste depuis le mois de mars. Il arrive à plusieurs reprises – la fin de semaine particulièrement – que des courriels soient envoyés pour que des employés prêtent main forte.

La situation suscite de l’inquiétude chez l’employé qui a parlé à Radio-Canada sous le couvert de l'anonymat. Il a ajouté qu'il peut arriver que des informations cliniques sur des patients soient omises, car il n’y a pas suffisamment de répartiteurs pour départager l’ensemble des tâches.

Bryan Harris, du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), soutient que ce manque de travailleurs existe en fait depuis plusieurs années. Pourquoi, d’après lui? Ce n’est pas un travail facile à faire, c’est extraordinairement occupé , répond-il d’emblée.

Les employés du centre de répartition d'urgence sont les moins bien payés du service 911, selon Bryan Harris. Photo : Radio-Canada

On fait tous les appels médicaux de la province, tous les appels 911 et tous les appels non urgents , dit M. Harris. Ce n’est pas un secret, on est les plus bas payés des employés du 911 dans toute la province.

Un manque également observé chez les ambulanciers

Il n’y a pas que dans le centre de répartition d’urgence qu’une pénurie de personnel est constatée. Moins d’ambulance circuleraient sur les routes de la province du vendredi au dimanche. La baisse s'expliquerait par un manque de travailleurs paramédicaux.

Conrad Landry, chef pompier du service d'incendie de Moncton, dit ne pas ressentir les effets négatifs d'un manque de personnel pour le moment. Il estime toutefois que cette situation est susceptible de s'aggraver.

Conrad Landry soutient qu'un recrutement serait nécessaire pour pallier le manque de répartiteurs. Photo : Radio-Canada

Étant donné que le service d'incendie agit à titre de premier répondant, sa présence sur des lieux peut devancer celle des ambulanciers. L'enjeu pourrait se manifester si, entre-temps, un feu se déclenchait ailleurs. Notre priorité, c'est l'incendie , affirme M. Landry. Si jamais il y a un feu durant ce temps-là, c'est ça qui m'inquiète.

Selon Bryan Harris, le problème n'est pas uniquement attribuable à une pénurie de main-d'œuvre. Les services d'urgence dans les hôpitaux peuvent occuper les travailleurs paramédicaux pendant de longues périodes durant lesquelles il leur est impossible de répondre à d'autres demandes du centre de répartition.

Avec les informations de Sarah Déry