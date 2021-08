Trois nouveaux cas de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador signale trois nouveaux cas de COVID-19, lundi, dans l'est de la province.

Deux des cas confirmés sont reliés à des voyages, un au Canada et l'autre à l'étranger. Le troisième est attribuable à un contact étroit avec un autre cas connu.

Ces cas touchent à un homme de moins de 20 ans, un second âgé entre 40 et 49 ans, puis une femme entre 20 et 39 ans.

Par ailleurs, un membre d'équipage du navire qui se trouvait au large des côtes de Bay Bulls est hospitalisé.

Il y a actuellement neuf cas actifs de COVID-19 dans la province.

Pour les voyageurs

Tous les voyageurs se rendant à Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, doivent remplir un formulaire de voyage. Une preuve de vaccination contre la COVID-19 est nécessaire.

Les personnes de plus de 12 ans qui ne sont pas vaccinées doivent s’isoler à leur entrée dans la province. Pour les résidents de l’Atlantique qui voyagent entre les quatre provinces, un formulaire est requis, mais la section vaccination n’a pas à être remplie.