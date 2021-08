L’acteur Pascal Rollin est décédé à l’âge de 81 ans 

Après plus de 60 ans de carrière à la télévision et au cinéma, l’acteur Pascal Rollin est mort dans la nuit de dimanche à lundi des suites d’un cancer du poumon. Il était notamment connu pour avoir incarné, ces dernières années, Mgr Fabre dans la série Les pays d’en haut, diffusée sur ICI Radio-Canada Télé.

Pascal Rollin dans la série « Les pays d’en haut ». Photo : Agence Diane Riel

Pascal Rollin avait aussi joué dans les films Le confessionnal, de Robert Lepage (1995), et Jésus de Montréal, de Denys Arcand (1989), mais aussi dans les téléromans Rue des Pignons, Le clan Beaulieu et L’or du temps, ou encore, plus récemment, dans les séries Scoop et 19-2.

Le comédien a passé la toute fin de sa vie à la maison de soins palliatifs Saint-Raphaël, à Montréal.