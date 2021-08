40 nouveaux cas de COVID-19 en trois jours au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick signale 40 nouveaux cas de COVID-19, survenus entre samedi et lundi. Parmi ces cas, 32 ont été recensés dans la grande région de Moncton.

Il y a actuellement 105 cas actifs dans la province, mais personne n’est hospitalisé. Une personne a dû recevoir des soins à l’hôpital pendant la fin de semaine, mais elle a reçu son congé depuis.

Éclosions à Moncton

Il y a 32 nouveaux cas dans la région de Moncton. Des cas sont signalés dans presque toutes les tranches d’âge, dont huit chez des enfants ou des adolescents de moins de 19 ans et cinq chez des personnes âgées dans la vingtaine.

Seize de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, 13 font l’objet d’une enquête et 3 sont liés à des voyages.

Une éclosion de COVID-19 a été déclarée dans un foyer de soins de 50 lits, le Forest Dale Home, situé à Riverside-Albert. Un résident et un membre du personnel ont reçu un résultat positif à la suite d’un test de dépistage. L’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions s’est rendue sur place vendredi et a procédé au dépistage des résidents et des membres du personnel.

Une éclosion de COVID-19 a également été signalée dans une garderie de Moncton, la garderie Owl and Friends Learning Centre. Il y a récemment eu quatre cas confirmés de COVID-19 dans cet établissement. L’établissement reste fermé jusqu’au 24 août.

Cas à Fredericton et Miramichi

Dans la grande région de Fredericton, la santé publique signale cinq nouveaux cas de COVID-19. Quatre personnes ont été en contact avec des cas déjà confirmés et le cas d’une personne fait l’objet d’une enquête.

Il y a trois nouveaux cas dans la région de Miramichi. Deux de ces cas font l’objet d’une enquête et l’autre a été en contact avec un cas déjà confirmé.

À ce jour, 71,4 % des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 83,4 % ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.