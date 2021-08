Québec investit 100 M$ dans la création de plus de 300 logements en Jamésie

Québec tente ainsi de pallier le manque criant de logements pour les travailleurs qui souhaitent s’établir dans la région, où les besoins de main-d'œuvre sont importants. Dans ce contexte, les entreprises font davantage appel au service de navette aérienne (fly-in, fly-out), ce qui prive les municipalités de retombées économiques et sociales.

L’un des enjeux les plus importants, c’est l’occupation du territoire, c’est d’habiter le territoire. Il y a des emplois ici, l’économie va très bien, mais malheureusement, il n’y a pas assez de gens qui viennent s’établir dans la région. On a un problème, et il faut l’appeler comme ça, le fameux navettage, qu’on appelle fly-in fly-out. Ce n’est pas idéal pour une société. On ne bâtit pas une société forte avec des gens qui entrent et qui sortent continuellement. Donc, on doit souhaiter que les gens viennent s’établir ici , a déclaré François Legault, lors d’une conférence de presse tenue à Chibougamau.

Des maisons à louer… puis à acheter

Dans un premier temps, Québec innove en investissant 87,7 millions de dollars dans la construction de 250 maisons unifamiliales pour la location, mais qui pourront être rachetées au prix coûtant.

Là, on est en train de regarder avec les maires combien à Chibougamau, combien à Lebel-sur-Quévillon, combien à Chapais, combien à Matagami, quelle sorte de grandeur de maison ou de logement qu’on veut, une chambre, deux chambres, trois chambres? Et on va donner la pleine flexibilité. Ça veut dire que, si les gens viennent s’établir ici et veulent commencer par louer, veulent voir s’ils aiment ça, veulent voir s’ils ont bien une job à moyen terme, ils commencent par louer, puis quand ils veulent acheter la maison, on va leur permettre d’acheter la maison au cost, donc au coût de construction , a expliqué le premier ministre.

Le premier ministre François Legault et le député d'Ungava, Denis Lamothe Photo : Gracieuseté: Émilie Nadeau

Des immeubles de logements

Flanqué de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et du député d’Ungava, Denis Lamothe, François Legault a aussi annoncé des contributions financières à deux projets d'immeubles de logements.

D’abord, Québec injecte 7,25 millions de dollars dans la construction de deux immeubles de 20 logements à Chibougamau. Le projet mené par l’organisme Les pavillons du 49e est estimé à 14,7 millions de dollars et prévoit une livraison à l’automne 2022.

Le gouvernement contribuera aussi jusqu’à 3,9 millions de dollars pour la construction d’un bâtiment de 24 logements à Lebel-sur-Quévillon, un projet piloté par le Comité 5000.