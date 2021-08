3 morts et 102 nouveaux cas de COVID-19 au Manitoba depuis jeudi

Les victimes étaient toutes sexagénaires. L'une résidait dans la région sanitaire de Prairie Mountain, une à Winnipeg et un autre dans la région d’Entre-les-Lacs et de l’Est.

Les nouveaux cas annoncés portent donc le total provincial depuis le début de la pandémie à 58 049 cas.

Les 102 cas sont répartis comme suit : Vendredi : 25;

Samedi : 24;

Dimanche : 20;

Lundi : 33.

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit maintenant à 1,8 % pour l'ensemble de la province et à 1,4 % à Winnipeg.

Faits saillants : 591 cas actifs;

56 271 personnes guéries à ce jour;

69 personnes à l’hôpital, dont 12 aux soins intensifs;

1187 décès attribuables à la COVID-19.

Depuis le début du mois de février 2020, 897 858 tests de dépistage ont été effectués, dont 1380 ce dimanche.

Vaccination de certains jeunes de 11 ans

Le gouvernement du Manitoba élargit l’admissibilité au vaccin contre la COVID-19 aux enfants qui auront 12 ans cette année. Dès ce lundi, les jeunes nés le 31 décembre 2009 et avant sont admissibles au vaccin.

Ce changement concerne entre 4000 et 5000 enfants , selon la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, Joss Reimer.

Nous allons de l’avant avec cet élargissement pour permettre une meilleure protection dans les écoles , a-t-elle justifié, lors d’une conférence de presse lundi.

La province a l’intention de vacciner les élèves dans les écoles cet automne, c’est l’une des raisons pour lesquelles elle a pris cette décision, a poursuivi la Dre Reimer.

Il est devenu clair que, logistiquement, c’est une bien meilleure approche que d’inclure tout le groupe fixe [tous les élèves d’une année scolaire NDLR] plutôt que de le diviser et que certains élèves d’une année scolaire soient vaccinés et d’autres non , a-t-elle développé.

Certains élèves qui entrent en 7e année ont encore 11 ans au début de l’année scolaire.

Les enfants ne doivent pas attendre la campagne de vaccination dans les écoles pour se faire vacciner, a cependant précisé Joss Reimer.

Santé Canada a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech pour les jeunes de 12 à 17 ans, mais aucun vaccin n’est approuvé pour les jeunes de moins de 12 ans.

L’Alberta offre déjà le vaccin aux enfants qui auront 12 ans cette année.