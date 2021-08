Traitement du canola : Cargill construira une nouvelle usine à l’ouest de Regina

La nouvelle usine de Cargill représente un investissement important dans l'économie locale et provinciale , soutient le ministre responsable du GTH, Régie de la plaque tournante de transport mondial Jim Reiter. Ces nouvelles installations soutiendront l'objectif du plan de croissance de notre gouvernement.

La construction de l’usine devrait commencer dès que possible, affirme Cargill. L’entreprise souhaite que les installations soient opérationnelles dès 2024.

Je suis tellement heureuse de voir l'un des meilleurs employeurs du Canada apporter son expertise dans la région de Regina , se réjouit la mairesse de la capitale, Sandra Masters.

Le président de Cargill Canada, Jeff Vassart, a indiqué que l’emplacement permettra aux producteurs de canola d’accéder plus facilement aux services de livraison. Ainsi, Cargill pourra distribuer plus efficacement les commandes de céréales et d’huile à ses clients.

Cargill espère que sa nouvelle usine produira un million de tonnes métriques de canola transformé chaque année. Un niveau de production semblable à l'usine de Camrose, en Alberta.

L’autre usine de traitement du canola de la compagnie est située à 35 kilomètres au sud-est de Saskatoon.