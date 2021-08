Le bar Roof Top à Trois-Rivières rouvre ses portes mardi

Après des écarts sanitaires, le restaurant de la rue des Forges a été lié à plus de 70 cas de COVID-19, étant même au cœur de la hausse de cas en Mauricie. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) avait alors ordonné la fermeture temporaire de l’établissement jusqu’au 16 août.

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec doit justement se rendre sur place aujourd'hui pour discuter avec le propriétaire Tommy Boisvert et s'assurer que les mesures sanitaires seront respectées.

Les services policiers de Trois-Rivières ont par ailleurs déposé un rapport d'infraction au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Lors d'une visite le 17 juillet, des agents auraient constaté que le bar accueillait trop de clients et que des employés ne portaient pas de masque.

Le DPCP Directeur des poursuites criminelles et pénales n'a pas d'informations publiques à donner et le Roof Top ne saura que dans quelques semaines si constat ou poursuite il y aura.

49 nouveaux cas cette fin de semaine

La santé publique a d'ailleurs rapporté 49 nouveaux cas depuis le 13 août sur l'ensemble du territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 29 de ceux-ci sont en Mauricie alors que les 20 autres sont au Centre-du-Québec.

La région compte 155 cas actifs et trois hospitalisations de moins pour un total de deux.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin